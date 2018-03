Breitbandausbau kommt nur schleppend voran

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wartest Du noch oder surfst Du schon im Internet? Der Breitbandausbau im Barnim kommt nur schleppend voran. Bis Ende 2019 soll es aber deutlich weniger weiße Flächen geben. Dafür sorgt ein Bundesprogramm, aus dem knapp 15 Millionen Euro ins Kreisgebiet fließen könnten.

In nicht einmal mehr ganz zwei Jahren, bis Ende 2019, sollen deutschlandweit mindestens 85 Prozent aller Haushalte in unterversorgten Gebieten über einen Netzzugang von mindestens 50 Mbit pro Sekunde verfügen. Dies sieht ein Bundesprogramm zum Breitbandausbau vor, von dem auch der Landkreis Barnim profitieren will. Das bisher Erreichte und das weitere Verfahren hat Wilhelm Benfer, Leiter des Strukturentwicklungs- und Bauordnungsamt im Dezernat für Kreisentwicklung der Kreisverwaltung Barnim, im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen vorgestellt.

„Die mindestens 50 Mbit pro Sekunde sind eigentlich ein schon längst überholter Standard, aber sie gelten nach wie vor als Messlatte“, hob Wilhelm Benfer hervor. Die Teilnahme am Bundesprogramm zum Breitbandausbau sei die Folge eines Kreistagsbeschlusses vom Dezember 2016, der auf CDU-Initiative gefasst worden sei. Fristgerecht habe der Landkreis seinen Förderantrag bis zum 28. Februar 2017 eingereicht. Beim Barnimer Breitbandprojekt gebe es zwei Lose: Barnim-Nord mit 126 Ausbaugebieten, die 2180 Haushalte, 82 Gewerbe- und 28 Schulstandorte umfassen, und Barnim-Süd mit 61 Ausbaugebieten, die aus 1703 Haushalten, 26 Gewerbe- und 38 Schulstandorten bestehen. Für die Stadt Eberswalde seien 14 Ausbaugebiete vorgesehen - unter anderem in Ostende, Nordend, in der Clara-Zetkin-Siedlung und am westlichen Rand Finows. „Genauere Angaben zu den Örtlichkeiten kann ich öffentlich nicht machen, weil dies den freien Wettbewerb beeinflussen könnte“, sagte der Amtsleiter, der seit Jahresbeginn als Dezernent amtiert.

Bis Ende vorigen Jahres habe der Barnim die vorläufigen Zuwendungsbescheide des Bundes und des Landes erhalten, Anfang 2018 sei das Interessenbekundungsverfahren zu Ende gegangen, am 23. März sei die Frist zur Angebotsabgabe ausgelaufen. Für beide Lose hätten sich jeweils zwei Interessenten gemeldet. „Im Juni wollen wir den Zuschlag für die ausgeschriebenen Leistungen erteilen“, kündigte Wilhelm Benfer an. Bis September sei dann mit der verbindlichen Finanzierungszusage durch Bund und Land zu rechnen, bis Ende 2019 sollen alle baulichen Maßnahmen abgeschlossen seien. „Die Ausschreibung beinhaltet sämtliche Bauleistungen zur Errichtung der Infrastruktur sowie die Verpflichtung zu deren siebenjährigen Betrieb“, sagte der Amtsleiter im Ausschuss. Nach 2027 entscheide demzufolge die Marktlage, ob die Anbieter ihre Breitbandleistungen weiter anbieten würden.

Für das Barnimer Breitband-Projekt seien Gesamtkosten in Höhe von 14,5 Millionen Euro zu erwarten, führte der Dezernent aus. Bund, Land, Kreise und Kommunen würden dort gegen die weißen Flecken bei der Versorgung mit schnellerem Internet vorgehen, wo für private Investoren die betriebswirtschaftliche Rentabilität nicht gegeben sei. Dies sei eine Folge der Privatisierung des Telekommunikationssektors.

Daher sei das Programm des Bundes zum Breitbandausbau zu begrüßen, das einen Fördersatz von 50 Prozent vorsehe und mit Länderzuschüssen kombinierbar sei. Der Höchstbetrag liege bei 15 Millionen Euro, der Zuwendungsempfänger habe einen Eingenanteil von mindestens zehn Prozent zu tragen. Der Antragstellung sei ein Marktbekundungsverfahren vorausgegangen, das zu den 187 Barnimer Ausbaugebieten geführt habe.