Grünannahmestellen verschwinden

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Auch die letzte Grünannahmestelle der Stadt Eberswalde, zu finden an der Poratzstraße in Nordend, ist ein Auslaufmodell. Sie soll im Jahr 2021 beräumt und zurückgebaut werden. Dies geht aus der Antwort des zuständigen Dezernenten Jan König auf die Anfrage des Stadtverordneten Frank Banaskiewicz von der Bürgerfraktion Eberswalde hervor.

Mit dem Recyclinghof der Barnimer Dienstleistungs GmbH (BDG) in Ostende gibt es eine Anlaufstelle für Kleingärtner, die ihren Grünschnitt ordnungsgemäß entsorgen wollen. Ab April werden in Eberswalde zudem Bioabfalltonnen aufgestellt. Dennoch hat bisher nahezu jede von der Stadt Eberswalde vorgenommene Schließung ihrer bis 2012 sogar zwölf Grünannahmestellen für Proteste gesorgt. Zuletzt war im April vorigen Jahres die Stätte in Finow überraschend gesperrt worden.

Ebenfalls 2017 wurde laut Jan König die Annahmestelle in der Clara-Zetkin-Siedlung beräumt und zurückgebaut - für etwa 10 000 Euro. Dort hatten etwa 500 Tonnen Grünabfälle gelagert. Die Annahmestelle in Finow, in der sich etwa 2600 Tonnen Grünabfälle türmen, ist 2019 an der Reihe. Hier wird mit 70 000 Euro Kosten gerechnet. Die Stätte am Schützenplatz, in der etwa 1600 Tonnen lagern, ist 2020 dran - für etwa 80 000 Euro. Und die Grünannahmestelle in Nordend, die etwa 6600 Tonnen fasst, soll 2021 beräumt und zurückgebaut werden - für etwa 280 000 Euro. Die unterschiedlichen Kostenschätzungen haben mit den baulichen Besonderheiten vor Ort zu tun. Doch leicht wird es nach Auskunft des Dezernenten nirgends, den alten Zustand wiederherzustellen. „Die Beräumung ist arbeits- und kostenintensiv und wird daher über mehrere Jahre verteilt“, erklärt Jan König.

Neue Grünabfallberge entstehen auch in Nordend nicht mehr. Dort leert die BDG seit dem vorigen Jahr Container. ⇥(sk)

Die Annahmestelle in Nordend ist montags bis freitags von 11.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 14 Uhr geöffnet.