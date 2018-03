Osterfeuer lodern in den Ortsteilen

MOZ

Frankfurt (Oder) Die Osterfeuer in den Fankfurter Ortsteilen werden traditionsgemäß auch in diesem Jahr wieder für Wärme rund um die Osterfeiertage sorgen. Schon am Donnerstag beginnen die ersten Feuer zu lodern. In Rosengarten wird dazu ab 17 Uhr auf den Dorfplatz geladen. 18.30 Uhr beginnen dann auch die Flammen in Booßen zu lodern. Hier wird das Brennmaterial hinter der Feuerwehr aufgeschichtet. Zur gleichen Zeit wird auch das traditionelle Kliestower Osterfeuer angezündet.

In Markendorf findet am Gründonnerstag ab 17 Uhr im Sportpark ein Fußball-Event samt Osterfeuer statt. Der Verein Blau-Weiss Markendorf lädt dazu ein. Geplant ist ein Nachwuchsturnier der F-Jugend. Ab 18.30 spielen dann die Ü-35-Mannschaften von Blau-Weiss und dem 1. FC Frankfurt gegeneinander. DJ Strochi sorgt für Musik und neben dem Feuer auch noch Gegrilltes, Knüppelkuchen und Getränke für gute Laune. Zusammen soll auf diese Weise der Winter endgültig verjagt werden, kündigen voller Hoffnung die Veranstalter an.

In Lossow beginnt das Feuer später zu brennen. Hier werden die Holzscheite erst für den Sonnabend, 31. März, an der Kirche aufgeschichtet. Pfarrerin Irene Brockes hält ab 18 Uhr einen Gottesdienst, in dessen Zusammenhang auch das Feuer entzündet wird. Am Gründonnerstag wird dafür schon mal zu einer Osterwanderung für Lossower Kinder eingeladen. Auch an der Wulkower Kirche wird am Sonnabend ein Osterfeuer entfacht. Hier predigt Pfarrerin Beatrix Forck ab 18 Uhr. ⇥(yan)