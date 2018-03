Jamikow voll auf Ostern eingestellt

Kerstin Unger

Jamikow (MOZ) Geschwindigkeitskontrollen wären dieser Tage in Jamikow überflüssig. Autofahrer treten eher auf die Bremse als auf die Tube. Schuld ist die liebevolle Osterdekoration, die Leute aus Nachbarorten zum Schauen herlockt.

Schon seit mehreren Jahren werden die Grünflächen am Gutshaus wunderschön geschmückt, sowohl im Advent als auch zu Ostern. Die meisten Dekorationen sind selbst gemacht. Besonders Detlef Pankow trägt dazu mit seinem handwerklichen Geschick bei. Viele Monate im Jahr tüftelt und werkelt er, berichtet seine Frau Barbara. Schon im Herbst begannen die Planungen seiner neuen Figuren. „Der Nachbar fällte seinen Walnussbaum. Mein Mann hat das Holz gerettet“, erzählt sie. Detlef Pankow sägte es zu und trocknete es über Winter in der Scheune. Was daraus wurde, kann man sehen, wenn man aus Richtung Stendell auf die Kreuzung zufährt: Am Jamikower Begrüßungsschild stehen drei neue Holzhasen. „Vor drei Wochen sind sie fertig geworden“, strahlt der Jamikower.

Die Idee, die Freifläche hinter dem Gutshaus zu gestalten, wurde 2014 beim Dorfjubiläum geboren. Der Strohballen, der im Sommer zum Fest einlud, wurde im Advent zu einem Weihnachtspaket umgestaltet. Das Herz der Osterdeko ist der bunte Osterbaum, den anfangs die Frauen des Chors schmückten. Jetzt wird er von den Pankows sowie Monika und Georg Schneider betreut, die den Schmuck anlegen und später wieder abbauen.

Neben den drei Holzhasen ist erstmals zu Ostern auch ein schwarzer Hund zu sehen. Er gehörte schon zum Dorfjubiläum zur Deko, als Hütehund des Schäfers. Für sein Fell hat Monika Schneider ihre Pelzjacke geopfert. Von Liebe zum Detail zeugt die Hundemarke am Halsband. Die trug einst Pankows Schäferhund Willi.

Das Begrüßungsschild erlebt übrigens auch seine erste Saison. Wie viel Arbeit und Kraft darin steckt, bemerkt man beim genauen Hinschauen. Den Schriftzug „Willkommen in Jamikow“ hat Detlef Pankow aus vielen Hufeisen gefertigt.

Darunter lädt der Ort am Sonnabend alle Einwohner, Nachbarn und Gäste herzlich zum traditionellen Osterfeuer ein. Es brennt ab 18 Uhr auf dem Spielplatz am Gutshaus. Dazu gibt es Gegrilltes, Glühwein und Knüppelkuchen.