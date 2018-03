Gedanken über das Leben und Sterben

Sven Quenzel

Eisenhüttenstadt Geheimnisvoll umschrieben war die Einladung zur musikalischen Buchlesung am vergangenen Wochenende im Club Marchwitza. Eingeladen zu dieser Veranstaltung mit dem Frankfurter Psychologen Andreas Roske-Lay hatte der Verein InterKultur Vielfarben. Mit dieser ersten Lesung seit langer Zeit hatte sich der Verein auf Empfehlung ein besonders spannendes und brisantes Thema ausgesucht: Gedanken, gedankliche Anstöße und philosophische Wanderungen über das Leben und Sterben. Ein Thema welches oft in unserem Alltag schnell übergangen wird, weil es unangenehm oder schmerzhaft sein kann im Gegensatz zur dynamisch erlebten Gegenwart mit all ihren bespaßenden Raffinessen.

Andreas Roske-Lay nahm mit seiner ruhigen Art und Weise die Besucher zu einem Streifzug durch Lebensbiografien von Menschen mit, welche sich im Sterbeprozess befanden. Es offenbarten sich Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen.

Sehr schnell wurden viele Fragen aufgeworfen, welche dem ein oder anderen schon bekannt vorgekommen sein dürften. Was macht uns so hilflos betroffen? Was verrät der Umgang mit unseren betroffenen Mitmenschen über uns selbst ? Vielleicht ist es unsere vor Augen gehaltene Endlichkeit und die damit verbundenen Angst, etwas verpasst zu haben.

Georg Roske, der Sohn von Andreas Roske, umrahmte optisch die Lesung mit sensiblen Porträts oder Stillleben vergangener und vergehender Momente. Auch eine Frau aus Groß Lindow war unter den Zuhörern. Eigentlich hatte sie nur ihre Mutter begleitet und war nun sehr berührt von den starken Beschreibungen von Andreas Roske–Lay und den diese umrahmenden Fotos. Etliche Besucher nutzten im Anschluss des Abends die Gelegenheit sich das Buch „Ein Loch ins Wasser bohren“ zu kaufen. Der Autor signierte diese mit den Worten: „Lebe intensiv und aufrichtig, sterbe erst dann, wirklich erst dann!“⇥(sal)