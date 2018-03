Streit um Eisenbahn eskaliert

Roter Miniaturzug zum Mitfahren: 1300 Meter lang ist das Streckennetz der Garten-Eisenbahn am Bahnhofsvorplatz. ⇥ © Foto: Eisenbahnpark

Landschaft mit großen Lettern: Ein Blick in den Eisenbahnpark Wendisch Rietz. Im Hintergrund sind (teils verdeckt) historische Wagen der Berliner S-Bahn und der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn zu sehen. © Foto: Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Ausgerechnet wenige Tage vor dem Saisonstart an Karfreitag ranken sich große Fragezeichen um die Zukunft des Eisenbahnparks in Wendisch Rietz. In der Gemeinde gibt es Überlegungen, den Pachtvertrag mit dem Betreiber zu kündigen. Der wiederum sieht sich dadurch gezwungen, geplante Investitionen auf Eis zu legen.

Als Mitte des Monats der Gemeindeentwicklungsausschuss von Wendisch Rietz tagte, ließ die Tagesordnung aufhorchen. Von einer „Beratung zum Beschluss zur Kündigung des Pachtvertrages zur Betreibung des Eisenbahnparks“ war da die Rede. Behandelt werden sollte die Angelegenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu kam es dann gar nicht, wie Bürgermeister Siegward Wiesner auf Nachfrage berichtete. Dass das Thema in der offiziellen Einladung für die Sitzung auftauchte, sei ein Missverständnis gewesen, sagte er.

Das Thema ist damit aber in der Welt, und der Vorsitzende des Betreibervereins der Parkeisenbahn auf dem Bahnhofsvorplatz, Mario Voigt, rechnet mit dem Schlimmsten. Er werde von der Gemeinde indirekt gezwungen, das Gelände zu kaufen, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Dies würde er möglicherweise tun – aber mit Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Anlage, wie Voigt schreibt. Das Budget von 30 000 Euro, das er in diesem Jahr eigentlich für den Ausbau des Gleisnetzes, den Bau neuer Lokomotiven und Wagen und für die Errichtung eines kleinen Sanitärgebäudes verwenden wollte, müsse er nun zurückhalten. „Das Budget wird nun der Eigenkapitalanteil für die Finanzierung des Geländes.“

In der Vergangenheit gab es immer wieder Ärger zwischen der Gemeinde und dem Betreiber, mitunter wurde der Streit auch öffentlich ausgetragen. So wurde Voigt in der Gemeindevertretung angezählt, er möge sich doch um ein ansprechenderes Äußeres der 1,7 Hektar großen Anlage kümmern. Voigt verwies stets darauf, dass dem Verein nur begrenzte Mittel zur Verfügung stünden, die Entwicklung der Landschaft rund um die Gleise daher nach und nach erfolgen müsse.

Wiesner berichtete nun von einer Begehung im Januar, bei der im Park „alles kreuz und quer“ gelegen habe; Voigt rechtfertigte dies damit, die Anlage sei im Winter geschlossen, er sei mit dem Bau neuer Wagen beschäftigt gewesen. Der Bürgermeister wiederum sagt, Voigt habe Vereinbarungen nicht eingehalten. Aktuell gibt es zudem Streit, wer die Kosten für den Wasseranschluss für das geplante Sanitärgebäude tragen muss.

Laut Wiesner gibt es Anfang April einen neuen Ortstermin. Von dessen Ergebnis könnte die Zukunft des Parks abhängen. Wenn am 11. April die Gemeindevertretung tagt, soll die Angelegenheit dort auf den Tisch, in öffentlicher Sitzung, wie der Bürgermeister ankündigt. Voigt plant unterdessen offenbar zweigleisig. Auf der einen Seite denkt er über einen Kauf des Grundstücks nach, auf der anderen Seite sucht er bereits nach Alternativen. „Wenn wir etwas Besseres finden, können wir auch umziehen“, sagt er. Ideal sei ein Standort, der näher an Berlin liegt. „Ich habe schon etwas im Blick, das ist aber noch nicht spruchreif.“