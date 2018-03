Letzte Putzaktion für das Spreetreiben

Anke Beißer

Erkner (MOZ) Die Vorbereitungen für die 21. Auflage des Spreetreibens sind auf die Zielkurve eingebogen. Am Mittwoch legen die Mitglieder vom gastgebenden Schwimm- und Tauchsportverein Biber noch letzte Hand an, um das Strandbad – die Biberbucht – an Land und im Nichtschwimmerbereich in einen sauberen Zustand zu versetzen. „Wir werden dazu auch abtauchen und den Boden an der Badestelle absuchen“, kündigt der Vereinsvorsitzende, Enrico Bathke, an. Einiges an Holz und Treibgut sei bereits aus dem Flusslauf zwischen Neu Zittau und Erkner geholt worden.

„Am Sonnabend wird es vor dem Start eine letzte Kontrolle und das Beseitigen eventueller Gefahrenstellen geben“, sagte der 45-Jährige. Dabei und genauso bei der Absicherung des Gaudis in der Spree, kann der Verein auf die Unterstützung des Technischen Hilfswerks Fürstenwalde, der Sondereinsatzgruppe Tauchen Oder-Spree sowie der Feuerwehren aus Erkner, Neu Zittau, Gosen, Woltersdorf und Grünheide bauen. Und natürlich hat der Verein noch mehr Helfer, die im Vorfeld und am Veranstaltungstag selbst agieren. Alle aufzuzählen, darauf verzichtet Bathke. „Ich würde vielleicht jemanden vergessen, danke deshalb schon mal pauschal allen.“

Was zu den wichtigsten letzten Hinweisen gehört, ist die unbedingte Bitte an die Teilnehmer im Wasser und Schaulustigen an Land, möglichst bei der Anfahrt zum Start auf das eigene Auto zu verzichten. Auf der Straße wird Tempo 30 ausgewiesen, die Parkplätze am Spreebord sind begrenzt. „Die Zuschauer sind auch für das Besuchen mehrerer Stellen am Fluss mit dem Fahrrad viel mobiler“, sagt Bathke.

Im Strandbad in Erkner beginnt um 14.30 Uhr das bunte Treiben (bis 17 Uhr bei freiem Eintritt). Während die Schwimmer mit lautem Hallo und einer Goldmedaille in Empfang genommen werden – sie können sich übrigens hinterher in einer Fass-Sauna aufwärmen – warten auf die Kinder zahlreiche Angebote. Sie reichen von einem Mitmachprogramm über ein Karussell bis hin zum Trampolin. Sind alle Schwimmer aus dem Wasser, wird die originellste Schwimmhilfe gekürt – für den Sieger gibt es einen Biberpokal und für alle drei auf dem Treppchen je einen Tankgutschein. ⇥(bei)