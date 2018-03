Frauen geben den Ton an

Marco Marschall

Finowfurt „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder“, heißt es. Demnach ist der Barnim ein guter Platz zum Verweilen. Denn die Region ist reich an Chören. In unserer Serie stellen wir sie vor. Heute: der Gemischte Chor Finowfurt.

„Eine Hand auf den Bauch, eine auf die Brust. Dann in den Bauch nach unten atmen“, sagt Nicole Golmert. Die knapp 20 Mitglieder des Chors hören aufs Wort. Atem- und Lockerungsübungen stehen am Beginn einer jeden Probe im kleinen Saal in der Bauernstraße 24. Auffällig ist der Altersunterschied zwischen Chorleiterin und Chormitgliedern. Denn Nicole Golmert, die diese Aufgabe erst im September übernommen hat, ist erst 26. Das Durchschnittsalter der Sängerinnen und Sänger liegt bei 66. Niemand aus der Gruppe ist jünger als 50. Deshalb ist Nachwuchs gern gesehen. Wer der Probe lauscht, wird sofort aufgefordert mitzumachen. Einstieg jeder Zeit möglich. „Das ist kein Problem. Ich bin auch erst 80“, sagt einer der Herren und lacht.

Männer sind beim Gemischten Chor in Finowfurt seit längerer Zeit deutlich in der Unterzahl. Ganze vier kommen jeden Montag und singen ihren Bass. Um vierstimmig zu bleiben, müssen die Damen den Part der Tenöre übernehmen. Das war nicht immer so. Denn gegründet wurde die musikalische Gemeinschaft, wie so viele in der Region, als reiner Männerchor. „Dann haben die Frauen gemeutert, weil sie immer Zuhause bleiben mussten“, sagt Klaus Siebeneicher vom Vorstand des Chors, der sich nach der Wende als Verein organisiert hat. Schon seit 1946 aber singen sowohl Frauen als auch Männer in Finowfurt.

Und das immerhin so gut, dass die Gruppe vor zwei Jahren zur Langen Nacht der Chöre in Eberswalde dabei sein durfte und ihre Lieder unterm Museumsdach anstimmte. Die Mitglieder schwärmen von diesem Tag. An jeder Ecke der Stadt habe es Musik gegeben. „Wir wurden von einer Jury ausgewählt. Mit Wald- und Wiesenliedern wäre uns das sicher nicht gelungen“, sagt Kerstin Settekorn, Schriftführerin im Verein.

Die Stücke, die sich die Gruppe aussucht seien durchaus anspruchsvoll, sagt auch die Vereinsvorsitzende Thea Triller. „Tanzen und Springen“ oder der Chorsatz über Schuberts „Forelle“ gehören beispielsweise dazu. Die Finowfurter wollen traditionelles Liedgut bewahren, ergänzen ihr Programm aber immer wieder mit ungewöhnlichen Liedern in verschiedenen Sprachen. Gospelsongs auf Englisch oder spanische Gesänge haben sie schon intoniert. Zurzeit wird ein afrikanisches Lied mit dem Titel „Siyahamba“ eingeübt.

Auch was die Herkunft ihrer Mitglieder angeht, sind die Finowfurter offen. Der Großteil kommt zwar aus dem namensgebenden Dorf. Zwei Mitglieder aber reisen bis aus Liepe zu den Proben an. Vier kommen aus Eberswalde und eine Person aus Eichhorst.

Die meisten Konzerte bestreitet der Chor in der Finowfurter Kirche. Bis in die 90er-Jahre hinein hatte die Gruppe auch Faschingsfeiern organisiert, können einige Mitglieder berichten. Doch leider gebe es in Finowfurt keinen Tanzsaal mehr, in dem das möglich ist. Stammlokal für die bunten Feten war die Broilergaststätte, die es im Ort damals noch gab.

Neben größeren Konzerten, an denen alle zusammenkommen, singt der Chor auch bei runden Geburtstagen seiner Mitglieder oder im Seniorenheim. Neben der Musik sollen gemeinsame Aktivitäten die „Geselligkeit fördern“, verrät Thea Triller. „Im vergangenen Jahr waren wir im Schiffshebewerk. Diesmal wollen wir in den Wildpark.“

Probe: jeden Montag 19.15 Uhr, in der Bauernstraße 24 in Finowfurt, neue Mitstreiter sind willkommen