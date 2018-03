Plastiken von fünf Künstlern aus Berlin

Uwe Spranger

Müncheberg (MOZ) Eine neue Ausstellung wird in der Stadtpfarrkirche Müncheberg vorbereitet. Ab 5. April werden dort in der Schau „Fünf Bildhauer“ Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler Marie-Luise Bauerschmidt, Tobias Golde, Nicole Sauerbrey, Christian Wetzel und Elgin Willigerodt aus Berlin präsentiert. Zur Vernissage am 5. April um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche werden die Künstler auch anwesend sein, kündigte Gudrun Teske von der Betreibergesellschaft an. Dazu gibt es Musik vom Vorwerk-Quartett Heinersdorf.

Marie-Luise Bauerschmidt studierte an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden und war Meisterschülerin bei Wieland Förster), Christian Wetzel war ebenfalls an der HfBK Dresden, Elgin Willigerodt hat neben der HfBK Erfahrungren an der École des Arts Décoratifs in Straßburg gesammelt, Nicole SauerbreyMeisterschülerin bei Berndt Wilde an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und Tobias Golde auf Burg Giebichenstein Halle. Zu sehen sind Aktzeichnungen und plastische Positionen. Die Bandbreite der plastischen Arbeiten reicht von Porträts und Aktfiguren über Tierplastiken bis hin zu abstrakt-linearen Raumgebilden und körperhaft-symmetrischen Studien.Die Exposition ist dann bis zum 24. Juni zu sehen.

Momentan wird noch bis zum 2. April die Ausstellung des Fördervereins vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung „Unsere Böden – die dünne Haut der Mutter Erde“ gezeigt.