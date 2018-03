Rotes Kleid und dunkler Anzug

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende hat die Zeit der Jugendweihen in der Oderstadt begonnen, ihren Höhepunkt erreicht sie im Mai. Insgesamt 385 Mädchen und Jungen haben sich entschieden, den Schritt ins Erwachsenenleben mit einem von drei Anbietern zu feiern.

Dunkelrot ist das Jugendweihe-Kleid, das Kira Götze im Internet bestellt hat. Mehr will die 14-Jährige aus Rathstock, die in Frankfurt das Liebknechtgymnasium besucht, nicht verraten. Die Kleiderwahl ist für Kira und ihre Freundinnen ein wichtiges Thema. „Niemand möchte, dass eine andere genau das gleiche trägt, deswegen haben wir uns vorher abgesprochen“, sagt sie. Dustin Stenzel hingegen gibt sich betont entspannt. „Dunkler Anzug, Hemd, Krawatte, auf keinen Fall Turnschuhe“, sagt er lässig, fügt dann aber noch schnell hinzu: „Ich will schon gut aussehen.“ Der 15-Jährige will sein Outfit mit seiner Oma aussuchen. „Die hat einen guten Geschmack und lässt mich mit entscheiden.“ Nervös mache ihn derzeit lediglich der Gedanke an die Rede, die er stellvertretend für seine Klasse von der Kleistoberschule halten will. „Erst hatte ich da gar keine Lust drauf, aber meine Lehrerin setzt viel Vertrauen in mich. Das will ich nicht enttäuschen“, sagt er.

Die Festrede bereitet Kira dagegen weniger Sorgen, auch weil sie sie gemeinsam mit ihrer Freundin Isa halten wird. Ihre Aufregung hat einen anderen Grund: Kira ist Gitarristin in der Mädchenband „Self-Control“ und gestaltet daher auch das Festprogramm ihrer eigenen Feierstunde mit. Außerdem sorgen das Tanzensemble „Fire Flame“ aus Eisenhüttenstadt und die Frankfurter Band „White Floor“ für Unterhaltung, verrät Rita Barck, die sich beim Awo-Kreisverband um die Organisation der Jugendweihe und das Vorbereitungsprogramm kümmert. Wie jedes Jahr konnten die Teilnehmer aus verschiedenen Kursen wählen. „Viel Spaß hat der Tanzkurs mit Walzer und Disco Fox gemacht, obwohl wir am Anfang von der Idee wenig begeistert waren und unsere Eltern uns erst überzeugen mussten“, sagt Kira.

Auch beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg (HVD) ist die Vorfreude auf die anstehenden Jugendfeiern groß. „Vergangenen Mittwoch haben wir im Club Matrix in Berlin das Ende der Vorbereitungszeit gefeiert haben“, berichtet Anna Schneider, die Projektleiterin für die Jugendfeiern. Am 29. April folgt noch der Segelflugtag, bei dem die Jugendlichen die Möglichkeit haben im Doppelsitzer mit einem erfahrenen Piloten ein besonderes Flugabenteuer zu erleben. Die künstlerische Leitung des Festprogramms mit Theaterszenen, Live-Musik und eine Tanz-Performance der Eastside Fun Crew liegt in den Händen von Hannes Langer, Regisseur der Bürgerbühne des Kleist Forums.

„Jugendweihe ist nicht nur nehmen, sonder auch geben“, findet Stephan Wende, der die Feierlichkeiten für das Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg (JBW) organisiert. Daher legt er den Jugendlichen die Teilnahme an der Vorbereitungsveranstaltung „Fünf Stunden einfach helfen“ ans Herz. Zu den diesejährigen Programmhöhepunkten gehörten aber auch Zeltlager, Kanu- und Radtouren und ein Selbstverteidigungskurs. Die musikalische Gestaltung der Feierstunden übernehmen das Duo Liaisong und das Trio Scho, die Texte kommen von jungen Poetryslamern aus Berlin.