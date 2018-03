Lebensmittel für Bedürftige

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Konflikte und Rempeleien bei der Lebensmittelausgabe, Rentnerinnen und Alleinstehende, die nichts mehr abbekommen: Über manche Tafelausgabestellen in Deutschland, die Lebensmittel an Bedürftige verteilen, sind in den vergangenen Monaten solche Vorfälle berichtet worden. Wenn man Jutta Badorrek danach fragt, ob sie schon ähnliche Erlebnisse hatte, dann schüttelt sie nur mit dem Kopf. Vordrängeln und Schubsen, das gibt es in der Eisenhüttenstädter Tafel nicht.

Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Jutta Badorrek für die Tafel in Eisenhüttenstadt, die sie 2005 aufgebaut hat und die bei der GEM (Gemeinnützige Gesellschaft für Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung der Region Eisenhüttenstadt mbH) angesiedelt ist, besondere Regeln hat. Denn, so erklärt sie, sie hat gar nicht den Platz dafür, die Lebensmittel offen auszulegen, so dass sich jeder etwas aussuchen könnte. Das war schon nicht so im T-8-Gebäude im Diesterwegring, und das gilt noch sehr viel mehr seit dem Umzug im vorigen Jahr in die Erdgeschoss-Räume im Haus II der Stadtverwaltung am Trockendock. Mit ihren fünf Mitarbeitern, die entweder über den Bundesfreiwilligendienst oder über die Fördermaßnahme Soziale Teilhabe finanziert werden, bereitet sie Lebensmittelkörbe vor, unterschiedlich umfangreich, je nachdem, ob sie für einen Alleinstehenden oder eine Familie gedacht sind. „Ich habe den Überblick, wie viel Ware ich habe. Das kann ich dann verteilen“, sagt die Projektleiterin. Wer zur Tafel kommt, muss deshalb auch nicht befürchten, dass er leer ausgeht, wenn er nicht gleich zur Eröffnung da ist. „Bei mir gibt es nicht den Kampf“, ist Jutta Badorrek deshalb auch von der gewählten Vorgehensweise überzeugt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nur die Mitarbeiter die Waren anfassen, vor allem bei Obst und Gemüse ist das vorteilhaft.

Wer den Nachweis erbringen kann, erhält einen Tafelausweis. Damit kann man 14-tägig zur Ausgabe in das Gebäude am Trockendock kommen. „Für eine wöchentliche Ausgabe habe ich die Waren nicht“, erklärt Jutta Badorrek. Durch die Tafelausweise kann sie auch gut abschätzen, wie viele Personen pro Ausgabetag zu erwarten sind, und wie viele Körbe gepackt werden müssen. 70 bis 90 sogenannte Bedarfsgemeinschaften nutzen derzeit die Tafel, das geht von der alleinstehenden Rentnerin, über die alleinerziehenden Mutter bis hin zur großen Familie. Pro Ausgabe können so rund 240 Personen erreicht werden, schätzt die Projektleiterin. Zu Anfangszeiten waren 120 Bedarfsgemeinschaften registriert. Als 2015 und 2016 viele Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt lebten, vor allem auch große Familien, musste Jutta Badorrek reglementierend eingreifen. Momentan liege der Ausländeranteil bei rund zehn Prozent.

Die Waren erhält die Eisenhüttenstädter Tafel von Supermärkten und Bäckereien in der Region. „Mit zwei Fahrzeugen werden täglich von 7.30 bis 14 Uhr nach bestimmten Tourenplänen die Kaufhallen abgefahren“, erklärt die Projektleiterin. Bis nach Guben und Müllrose reicht das Einzugsgebiet. Im Sommer können Jutta Barorrek und ihre Mitstreiter dann sogar auf frisches Obst und Gemüse aus der Region zurückgreifen. In den Garten-Vereinen Waldeck und Erlenhof werden vier beziehungsweise drei sogenannte Tafelgärten bewirtschaftet. Über geförderte Stellen, die in Trägerschaft der GEM laufen, kann so Gemüse und Obst angebaut und geerntet werden.

Einen kleinen Obulus, 1,50 Euro, verlangt die Tafel von den Nutzern. „Wir erhalten keinerlei Sachkosten zum Beispiel für die Fahrzeuge, das müssen wir alles selbst erwirtschaften“, sagt Jutta Barorrek. Sie selbst übernimmt die vielfältigen Aufgaben der ganzen Koordination ehrenamtlich. 30 bis 40 Stunden kommen so im Monat zusammen.