Dem Krebs mutig davonlaufen

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) . In diesen Tagen wurde in Rüdersdorf eine eigene Ortsgruppe der Frauenselbsthilfe nach Krebs gegründet, nach dem die Initiatorinnen schon seit zwei Jahren in der Gruppe Erkner aktiv waren.

„Wir sind offen für Betroffene. Aber auch Angehörige und Freunde von Krebskranken finden bei uns offene Ohren, Rat und Hilfe für die großen und kleinen Sorgen rund um eine Krebserkrankung“, erklärt Roswitha Schumann. Jeder könne seine Talente und Wünsche einbringen und so ein Stück mit dazu beitragen, dass Mutlosigkeit und Angst schnell verschwinde oder gar nicht erst aufkomme, sagt sie.

Das Programm, das angeboten wird, ist vielfältig und bunt. Es trägt nicht nur zum Austausch bei. „Mit viel Bewegung wollen wir uns wieder fit fürs Leben machen, Freude durch das Wandern bekommen und dem Krebs davonlaufen“, sagt Roswitha Schumann.

Das erste Ziel in diesem Jahr sei bereits der Besuch der Adonisblüten bei Lebus. Wenn bis zum 20. April endlich Frühling ist, würden sie bei einer kleinen Wanderung diese wundervolle Blütenpracht bewundern.

Einer Tradition folgend, startet das „Charity-Team“ in diesem Jahr zum 3. Mal am 26. Mai beim Avon-Lauf in Berlin. Dieser größte Spendenlauf für Brustkrebs ist ein großartiges Ereignis. Einige tausend Frauen werden den Tiergarten in Berlin pink färben. „Unser Team trägt den Namen Hoffnung und sammelt Spenden für den Krebshärtefonds“, sagt sie. Bisher konnten sie mit ihrem Beitrag Spitzenplätze unter den Charity-Teams einnehmen und bedanken sich bei allen Unterstützern.

Aus eigener Erfahrung wissen sie, dass eine Krebserkrankung ein hohes Maß an Kraft, Mut und Ausdauer verlangt und die Therapie lange dauert. Für manche Betroffene zu lange, so dass sie entweder ihre Arbeit verlieren oder nicht mehr voll integriert werden können. Wenn dann finanzielle Sorgen den Alltag begleiten, sei nicht mehr genug Kraft für die Heilung da. Da hilft der Krebshärtefonds mit einer einmaligen finanziellen Hilfe.

Aber auch handwerkliche Fähigkeiten sind im neuen Team willkommen und bereichern das Angebot. So startet am 18. Mai die Aktion „Herzkissen“. „Wir nähen und stopfen aus farbenfrohem Baumwollstoff genähte Herzen und schenken sie dem Brustkrebszentrum Bad Saarow“, hat man sich vorgenommen.

Ein solches Herzkissen erhalten Frauen nach einer Brustoperation. Es dient als Stütze unterm Arm gegen die OP-Beschwerden und als seelischer Tröster. „Ich erinnere mich, als ich vor zwei Jahren mein lindgrünes Kissen bekommen habe an ein unbeschreibliches Gefühl der Geborgenheit und Fürsorge“, sagt Roswitha Schumann.

Wer Lust hat, die Frauen dabei zu unterstützen, sei es mit Stoffresten, Nähmaschine oder beim Stopfen und Zunähen der Herzkissen in geselliger Runde, der ist am 18. Mai willkommen.

Treffpunkt ist jeden 3. Freitag im Monat um 14 Uhr (außer bei Außenterminen) im Bürgerzentrum „Brücke“ in der Brückenstraße 93. Erreichbar ist die Selbsthilfegruppe über das Bürgerzentrum unter der Telefonnummer 033638 897171.