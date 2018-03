56 Bäume und 300 Sträucher für die Stadt

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Der Frost geht, die Pflanzen kommen: Sobald der Boden es zulässt, werden in Fürstenwalde 56 Bäume und 300 Sträucher gepflanzt, kündigte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling an. Die Bodenvorbereitungen werden noch in diesem Monat erledigt, die Pflanzen folgen im April. Die Fachgruppe Kommunalservice (ehemals Betriebshof) erledigt dies: Fünf Bäume am Spielplatz in der Grünanlage Grüner Grund, drei Linden in der Schubertstraße in Ergänzung der dortigen Allee, ein Ahorn in der Breiten Straße, drei Bäume als Ersatz für Unwetterschäden in der Eisenbahnstraße, im Schlehenweg und in der Schloßstraße. Zwei Zierkirschen, zwei Pflaumendorn und eine Kastanie in der Käthe-Kollwitz-Straße, im Kiefernweg und in der Ehrenfried-Jopp-Straße ersetzen eingegangene Jungbäume.

Außerdem pflanzt die Fachgruppe rund 300 Sträucher an der Böschung am Fußgängertunnel an der Eisenbahnstraße, am Parkplatz an der Musikschule, Am Stern, in der Mühlenstraße, in der Jahnstraße an den Straßeneinengungen sowie auf dem Spielplatz im Ulmenring. Dabei handelt es sich um Hartriegel, Forsythien, Mahonien, Potentillen, Rosen, Spiersträucher, Johanneskraut, Feuerdorn und Kirschlorbeer.

Für weitere 39 Bäume wurde der Auftrag an die Firma GaLaBau vergeben. Elf Säulen-Eichen kommen auf den Mittelstreifen in der Juri-Gagarin-Straße, zehn Rotblühende Kastanien an die Lotichiusstraße, sechs Ahornbäume und eine Platane an die Alte Langewahler Chaussee/Ecke August-Bebel-Straße sowie elf Bäume, Linden, Kastanien, Ahorn und Platanen auf den Spielplatz am Paul-Frost-Ring.⇥(us)