Altes Heimathaus mit Liebe umgebaut

Ist einzugsfertig: Aus dem alten Heimathaus in Neuhardenberg haben Esther Schneider und Joachim Noack in den vergangenen Monaten ein Schmuckstück gemacht. Demnächst soll es als Ferienhaus Erholungssuchenden eine Bleibe sein. ⇥ © Foto: Josefine Jahn

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Vor 147 Jahren wurde das Lehmhaus an der heutigen Karl-Marx-Allee als Wohnsitz für alte Menschen errichtet. Zu DDR-Zeiten stand das Fachwerk 20 Jahre leer und wurde 1996 vom Heimatverein wieder aufgebaut. Nun haben es Esther Schneider und Joachim Noack aus Berlin komplett renoviert.

Wer das alte Heimathaus in Neuhardenberg von früher kennt, wird staunen beim Anblick dessen, was daraus geworden ist. Wer zuvor noch nie dort war, kann anhand von Fotos noch nachvollziehen, wie viel Arbeit Esther Schneider und Joachim Noack in das Objekt gesteckt haben. Die Notarin und der Architekt haben das Fachwerkgebäude von der Gemeinde in einer Versteigerung erstanden und es nun zu einem Ferienhaus ausgebaut. Vom Schloss Neuhardenberg gäbe es bereits Anfragen, das Häuschen hin und wieder für Gäste anzumieten.

In ihrer Freizeit haben sie, was sie konnten, selbst geplant und gestaltet, die Böden abgezogen, „möglichst nach ökologischen Gesichtspunkten“, wie Esther Schneider sagt. Die Wände wurden mit Lehm verputzt, um dem Urzustand treu zu bleiben. „Das erzeugt außerdem ein ganz tolles Klima“, sagt die Notarin.

Mit dem Ersteigern von Häusern hat die Berlinerin mittlerweile Erfahrung. Vor knapp zehn Jahren hat Esther Schneider das ehemalige Ladengeschäft in Neuhardenberg erworben und mit Freunden hergerichtet. Anders als damals, da sie das Haus unbesehen erwarb, kannte sie das unter Denkmalschutz stehende Heimathaus bereits.

„Die Farbe für das Tor und die Fensterläden richten sich nach den Vorgaben des Denkmalschutzes“, erklärt die Hausherrin. Auf dem Dachboden durften zusätzliche Fenster eingebaut werden, sodass er nun von natürlichem Licht durchflutet wird. Dort wurde ein Schlafzimmer eingerichtet, in das man über eine Treppe aus dem Wohnbereich gelangt, die einst in die Küche ging. Die Treppe war nicht mit dem Rest des Erdgeschosses verbunden, was ein Durchbruch verändert hat. Der Fußboden in Flur und Küche ist einheitlich gefliest. „Das lässt die Fläche größer wirken“, erklärt Joachim Noack. Auf einem Tablet-PC streicht er über Bilder aus verschiedenen Bauphasen. „Manchmal hat man schon gezweifelt, was man hier eigentlich macht“, sagt Noack rückblickend, mittlerweile darüber lächelnd. „Aber dann hat es wieder Spaß gemacht.“ Manche Herausforderungen kamen erst während der Arbeit. Etwa die Tatsache, dass die Lehmwände keine Regale tragen. Mit alten Wasserrohren, die an Holzbalken befestigt wurden, gibt es eine charmante Lösung des Problems. An den Stahlrohren hängen nun Lampen.

Die Freude am Neugestalten und ein wenig auch der Gedanke an die Altersvorsorge hätten die beiden zur Ersteigerung bewegt. „Außerdem war der Reiz, dass es kein Grundstück drum herum gibt“, ergänzt Esther Schneider. Wonach andere suchen, darauf hat sie gern verzichtet. Einen Garten hat sie anderswo, mag hier gerne aufs Rasenmähen verzichten. Dennoch freut sie sich auf die Gestaltung einer kleinen Terrasse, auf der künftige Ferienhaus-Mieter sitzen können. Zinkwannen sollen zu Blumenkübeln umfunktioniert werden. „Das wird ganz süß“, sagt die Juristin voll Vorfreude.

Die strahlt sie auch aus, wenn sie an den nächsten Besuch eines Trödelmarktes mit Freundinnen denkt. Dafür reist sie bis nach Belgien und in die Niederlande. Aber auch im Oderbruch ist sie schon häufig fündig geworden. Der Kleiderständer im Flur etwa ist so ein Fundstück, das sie abschliff und neu lackierte, in Rot. „Das passt zum Rosastich im Grau der Fliesen und der Badezimmertür“, erklärt Esther Schneider. Nach dem Grau hat sie lange gesucht und ist bei einer britischen Firma fündig geworden, von der es heißt, sie habe auch bei der Queen Farbe hinterlassen. Den Eintretenden begrüßt ein hölzernes Schaukelpferd, dessen Maul in Richtung Kamin zeigt, vor dem ein Sofa zum Verweilen einlädt. Demnächst wohl die ersten Touristen.