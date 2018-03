Liturgische Nacht am frühen Ostersonntag

Roland Becker

Velten (MOZ) Wer an der Liturgischen Osternacht in Velten teilnehmen möchte, der muss am Sonntag sehr früh aufstehen. Bereits um 5 Uhr beginnt die Feier zur Auferstehung Christi.

Pfarrer Markus Schütte lädt zum Osterfeuer in den Kirchgarten am Pfarrhaus an der Breiten Straße ein, außerdem gibt es eine Lichterprozession und eine Bildmeditation. In der Kirche wird zur Tauferinnerung und zum Abendmahl eingeladen. Anschließend findet ein Osterfrühstück im Gemeinderaum statt. Wer nicht zu den Frühaufstehern gehört, der ist zum Familiengottesdienst zu 10.30 Uhr in die Kirche eingeladen, bei dem es ein eigenes Kinderprogramm gibt. Danach können die Kleinen Osternester im Kirchgarten suchen.