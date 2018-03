Tilman Trebs

Bergfelde (MOZ) Eine Spielplatzparty in Bergfelde endete für einen 15-Jährigen am Dienstagabend im Krankenhaus. Polizisten fanden den Jugendlichen auf dem Spielplatz an der Lehnitzstraße. Er war unterkühlt und betrunken. Außerdem stand er unter Drogen. Die Beamten riefen den Rettungsdienst.

Auf den Spielplatz war die Polizei gerufen worden, weil sich Anwohner über Lärm beschwert hatten. Eine Streife stellte rund 20 Personen fest, von denen ein Großteil prompt flüchtete. Von einigen Jugendlichen konnten aber die Personalien festgestellt werden. Die Gruppe hatte auf dem Spielplatz einigen Müll hinterlassen. Die Kripo ermittelt.