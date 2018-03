Der Witz ist tot – lang lebe der Witz

Frankfurt (MOZ) „Witzischkeit kennt keine Grenzen, Witzischkeit kennt kein Pardon …“ So manch einer wird diese Zeilen mitsummen und dabei wissend lächeln. Es ist der Beginn des Eingangsliedes der Fernsehsatire „Kein Pardon“ mit Hape Kerkeling als ungeschickter Peter Schlönzke. Im Film muss der Jungspund in ein Kostüm des Glückshasen schlüpfen. Wie passend, zum nahenden Osterfest, dass dieses Jahr gleichzeitig der 1. April ist – kein Scherz! So kommt er in der Unterhaltungssendung „Witzischkeit kennt keine Grenzen“ dem Moderator Heinz Wäscher ganz nahe. So nahe, dass er hinter den Kulissen das wahre, missmutige Gesicht erlebt. Also: Schluss mit lustig. Genau das hat jetzt auch ein Kulturwissenschaftler für Witz und Aprilscherz festgestellt: ihren Niedergang.

„Sie sind in der Krise, zumindest im privaten Bereich“, meint Gunther Hirschfelder. Aus seiner Sicht habe sich die Witz-Kultur durch die Medien stark verschoben. „Das Verulken, der private Witz, ist aus der Mode gekommen.“ Es stimmt mit privaten Beobachtungen überein. Wer erzählt sich heute noch Witze? Wo wird ein geselliger Freitagabend mit den Worten „Nabend. Kennt ihr den schon … ?“ eröffnet? Sollte der Witz auf die Liste der immateriellen Kulturgüter eingetragen werden, damit es nicht bald heißt: Der Witz am Ganzen ist, dass genau dieser ausgestorben ist? Der Grund: Für einen guten Scherz ist der direkte, persönliche Kontakt wichtig – um Mimik, Gestik und Sprachduktus mitzuerleben. „Man denkt aber, die Komiker im Fernsehen seien sowieso viel lustiger, und die eigene Idee nicht so gut.“ So überlassen wir den Humor einer vermeintlichen Elite im Fernsehen.

Genauso mau schaut es doch in den eigenen vier Wänden mit Aprilscherzen aus. Wer grübelt, macht und tut Anfang März, um seine Familie, die Lehrerin oder seinen Freund in den April zu schicken? „Mama, ich wandere aus.“ – „Frau Müller, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ – „Frank, ich habe vergessen, wo ich dein Ostergeschenk versteckt habe.“ Ein bisschen Spaß sollte doch im Privaten gemacht werden. Als Kind klappte es doch auch mit Fritzchen-Witzen. War es einfacher? Nein. Flüssig erzählt, kurz und knackig im Aufbau und pointiert, lautete die Zauberformel für die Aktivierung der Lachmuskeln. Klar, später kamen Schadenfreude und Chuck-Norris-Witze hinzu. Platte Comedy und zotige Sprüche sollte man aber lieber den Fernsehkaspern überlassen. Der gepflegte Aprilscherz wird es am Wochenende schwer genug gegen den Osterhasen haben.

„Und wer witzisch is, der hat gut Lache … “ Das Ende der ersten Strophe aus Kerkelings Film zeigt: Ein Witz zur rechten Zeit erhellt den grauen Alltag. Seien Sie kreativ – wie beim Ostereier bemalen.