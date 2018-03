Tilman Trebs

Alt Ruppin (MOZ) Einem Ladendieb, der am Dienstagnachmittag zehn Flaschen Wein im Gesamtwert von 130 Euro bei Lidl in Alt Ruppin gestohlen haben soll, droht eine schnelle Verurteilung. Die Polizei strebt ein beschleunigtes Verfahren an. Schon heute soll der 35-jährige einem Amtsrichter vorgestellt werden.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 14.45 Uhr im Lidl-Markt lediglich eine Dose Bier bezahlt. Die Weinflaschen hatte er ein eine Reisetasche gepackt. Als das Ladenpersonal den Mann darauf ansprach, wurde er handgreiflich und verletzte eine Verkäuferin an der Hand. Dennoch konnte der betrunkene Dieb, bei dem 1,94 Promille gemessen wurden, festgehalten und der Polizei übergeben werden.