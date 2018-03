Bunt und vielseitig

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Kinderzirkus, Offene Werkstätten, Töpfern, Filzen, Nähen, Freitagscafé Integration, Sprachunterricht, Beratung... Der "TRollberg. Werkraum Vielfalt" wurde von Aktion Mensch für drei Jahre gefördert und vom AWO Bezirksverband Potsdam e.V. aufgebaut. Der Erfolg des Projektes ist nicht zu übersehen: mehr als 6.000 Kontakte wurden 2017 gezählt, darunter viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte und noch mehr ohne. Ein gelungenes Beispiel wie Integration im Alltag umgesetzt werden kann. Die Stadt Bad Belzig hat eine Zukunft für den TRollberg im soziokulturellen Zentrum in Aussicht gestellt, das in der alten Geschwister-Scholl-Schule aufgebaut werden soll. Schließlich war das Thema Integration die entscheidende Bedingung für die Bewilligung der Fördermittel für die Sanierung. Allerdings dauert es noch drei Jahre bis das Soziokulturelle Zentrum an den Start gehen kann und die Förderung des TRollberg läuft am 31. Juli dieses Jahres aus. Die Arbeiterwohlfahrt bemüht sich derzeit um eine Folgefinanzierung.

Nach zweieinhalb Jahren Aufbauarbeit ist der "TRollberg. Werkraum Vielfalt" eingespielt. Die beiden Projektmitarbeiterinnen Corinna Reinbach und Barbara Keller freuen sich über eine sehr gute Auslastung der Angebote. "Besonders froh sind wir darüber, dass die Kinder und Jugendlichen entdeckt haben, dass sie den TRollberg selbst mitgestalten können", so Corinna Reinbach. Aus einem zirkuspädagogischen Projekt hat sich auf Initiative mehrerer junger Leute eine offene Zirkuswerkstatt entwickelt, die nun als festes Angebot zum TRollberg dazugehört. "Solche Entwicklungen brauchen Zeit", erklärt Projektleiterin Barbara Keller. Es gehe schließlich darum, Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu fördern sowie Begegnungen zwischen Menschen aus den verschiedensten Lebenszusammenhängen zu ermöglichen. Basis dafür seien Beziehungsqualität und Vertrauen. Nach zweieinhalb Jahren ist es augenscheinlich im TRollberg so weit. Die Einrichtung ist bekannt und beliebt.

Beim Open House donnerstags kommen Kinder ab 11 Jahren direkt nach der Schule in den TRollberg. "Meistens essen wir erst mal zusammen und danach wird gespielt, gechillt, geredet und wer möchte, dem helfe ich bei den Hausaufgaben", so Corinna Reinbach. Die Kunsttherapeutin legt Wert darauf, dass die Kinder Zeit und Raum dafür bekommen, ein gutes Selbstgefühl zu entwickeln. Daher nimmt sie sich viel Zeit für Gespräche, entwickelt passgenaue Angebote und sorgt für eine gute Kommunikationskultur und einen respektvoller Umgang miteinander.

Die Offenen Werkstätten, Töpfern, Filzen, Nähen, in denen sich Kinder, Jugendliche und auch Eltern und Großeltern begegnen, waren im TRollberg noch schneller etabliert als die reinen Kinder- und Jugendangebote. Von Anfang an begegnen sich hier Menschen aus vielfältigen Lebenslagen beim kreativen Schaffen: Geflüchtete und Einheimische, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien aus den verschiedenen Stadtteilen. Das Konzept der "offenen Werkstätten" hat sich dabei bewährt. Dahinter steckt die Idee, entspannte Begegnungsräume zu schaffen, in denen jeder nach eigenen Wünschen und Fähigkeiten etwas gestalten kann. Kontakt, Kommunikation, gegenseitige Wahrnehmung und Unterstützung ergeben sich meist ganz von selbst. Jeder ist willkommen.

So hat sich der TRollberg nach zweieinhalb Jahren Aufbauarbeit zu einem gut besuchten Ort gemausert, der Menschen angezogen hat, die ihn bunt und vielseitig bespielen. In jeder zweiten Woche gibt es ein Treffen Einheimischer und Geflüchteter durch das Projekt "people meet people", es gibt Feste, Ferienangebote, einen Sprachkurs für Geflüchtete, ein Beratungsangebot für Flüchtlinge zum Thema Job und Ausbildung, Freitagscafé, Trommelworkshop, Improvisation Jazz/Blues und Animalflow für Jugendliche stehen im nächsten Halbjahr unter anderem auf dem Programm. Auch an manchem Wochenende lädt der TRollberg zum kreativen Schaffen ein. Dann finden Workshops statt, die thematisch die offenen Werkstätten unterstützen und in denen man Kenntnisse vertiefen kann. Diese Intensivzeiten werden über verschiedene Projektanträge finanziert wie zum Beispiel der Workshop "Näh dir deinen Style" - ein Angebot für junge Nähtalente zwischen 12 und 21 Jahren durch den Lokalen Aktionsplan Hoher Fläming.

Zur guten Auslastung des TRollberg tragen auch die vielen Kooperationen bei, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden. So gibt es unter anderen eine Zusammenarbeit mit den Schulen (Schüler AG Krause-Tschetschog-Oberschule, Keramik-Workshop Gymnasium), dem Forum e.V. und vielen anderen Einrichtungen in

Um solch ein vielseitiges und lebendiges Programm zu meistern braucht es viele Beteiligte, auch Ehrenamtliche helfen. Sie stellen ihre Zeit, Begeisterung und ihr Wissen zur Verfügung. So wird zum Beispiel die Woll- und Filzwerkstatt von Sylvana Noelte geleitet, die neben Anleitung in Häkeln und Stricken auch ihr Wissen im Filzen und Spinnen weitergibt und bei der Offenen Zirkuswerkstatt engagieren sich Philipp Jürgensen und Leon Sommerfeldt.

Neugierig geworden? Das Programm ist als pdf zum Download auf www.awo-potsdam.de.