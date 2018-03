Die große Liebe niveauvoll finden

Anzeige

Brandenburg (BRAWO) Das Institut Mona Lisa ist eine exklusive Partnervermittlung, mithilfe der sich niveauvolle Partnersuchende sich auf die ernsthafte Suche nach einer dauerhaften Beziehung befinden. Bei Edith Midunsky, der Inhaberin des Instituts Mona Lisa, genießt jeder einzelne Klient den Luxus einer individuellen persönlichen Beratung und Rundum-Betreuung. Im Vordergrund steht der Wunsch jedes einzelnen nach Zweisamkeit!

Immer für ihr Klientel unterwegs, modern und innovativ. Die Inhaberin des Instituts Mona Lisa berichtet im Gespräch über die Neuerungen in ihrem Unternehmen. Ab Januar 2018 erscheint das Institut Mona Lisa in einem neuen Gewand, alles frisch und jung, auch die Website wird der heutigen Zeit angepasst und ist dann selbstverständlich auch für jeden Smartphonenutzer über sein mobiles Telefon gut zu erreichen. Zielgruppe sind nicht nur Damen und Herren von 40 bis 80 plus, sondern auch Studenten, eben junge Menschen von 27 bis 37 Jahre , die durch Studium, Ausbildung, Beruf nicht wissen, wo sie die große Liebe in Wohnortnähe finden können wollen wir ab sofort ansprechen. Denn!!! Partnersuche muss nicht teuer sein mit unseren besonderen Tarifen für junge Menschen muss ihr Traum von Zweisamkeit, kein Traum mehr bleiben. Ihr Glück ist mir eine Herzensangelegenheit...

Ihre Edith Midunsky

Institut Mona Lisa 14770 Brandenburg

www.institut-monalisa.de Tel. 0176-72835038

oder 03381-3343841