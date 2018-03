Die Tiertafel Havelland sucht einen "Neuen Alten"

Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die Tiertafel Havelland braucht dringend einen neuen Transporter und geht deshalb einen ungewöhnlichen Weg, um diesen finanzieren zu können: Sie hat sich bei der RTL II Fernsehsendung "Mein neuer Alter", einem so genannten Help Format vorgestellt, bei dem sich Zuschauer bewerben, die entweder aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen dringend ein Auto brauchen, aber selbst nicht den finanziellen Spielraum dafür haben und ist dort auf offene Ohren gestoßen, denn: "Bei der Tiertafel Havelland können sich Haustierbesitzer, die sich das Futter für ihre Haustiere aufgrund einer zu kleinen Rente, plötzlicher Arbeitslosigkeit oder wegen Krankheit nicht mehr leisten können, Rationen für zwei Wochen abholen. Ein Segen für viele arme Tierbesitzer. Doch dieses Engagement droht jetzt ausgebremst zu werden: Das Tiertafel-Mobil, ein 1997er VW Sharan pfeift aus dem letzten Loch. Der TÜV ist seit drei Monaten abgelaufen und einen neuen wird der Sharan definitiv nicht bekommen, zu lang ist die Mängelliste: Auspuff, Getriebe, Spurstange, ein unreparierter Wildschaden, Feuchtigkeitseintritt im Innenraum; summa summarum wirtschaftlicher Totalschaden bei dem alten Sharan. Nach 400.000 Kilometern Laufleistung tritt er wohl bald seine letzte Reise an. Seine allerletzte. Da sich die Tiertafel aber vollständig aus Spenden finanziert, die sich monatlich auf lediglich etwa 120 bis 160 Euro belaufen, ist an einen Fahrzeugkauf gar nicht zu denken. Doch ohne Fahrzeug kein Futter und ohne Futter keine Tiertafel. Ohne Fahrzeug können Stephanie, Tino und die anderen freiwilligen Helfer keine Futter- und Sachspenden mehr bei den großzügigen Spendern abholen. Der Super-Gau für die freiwilligen Helfer. Kommt der Verein nicht bald irgendwie an ein neues Fahrzeug, gehen im Havelland die Lichter der Tiertafel aus. Gerade für viele ältere Menschen, für die das Haustier eine wichtige soziale Rolle spielt, wäre das eine sehr schlechte Nachricht, einfach weil es dann im Fressnapf nichts mehr zu beißen gibt", schreibt Redakteurin Janina Sokoliuk von den produzierenden Burda Studios.

Um den engagierten Tierschützern zu helfen tritt deshalb nun die RTL II Gebrauchtwagenexpertin Lina van de Mars auf den Plan. Sie und Det Müller wollen mit Knowhow, Geschick und viel Improvisationstalent die finanziellen Mittel für den "neuen Alten" auftreiben. Dies machen sie durch den Verkauf des Protagonistenfahrzeugs, einen sogenannten Zwischenhandel und eine Aktion. Alles Geld, was dabei erwirtschaftet wird, fließt zu 100 Prozent in den Kauf des Transporters für die havelländische Tiertafel. Die Aktion heißt diesmal: Ein "Benefizhunderennen und die Versteigerung von Haustierzubehör" und findet am kommenden Karfreitag, 30. März, ab 10 Uhr im Hundezentrum Havelhunde im Eichhorstweg 5 statt. "Das Hunderennen ist ein "Gaudi-Hunderennen", an dem alle Hundebesitzer mit ihrem vierbeinigen Freund in allen Größen- und Gewichtsklassen teilnehmen können. Die Eintrittsgelder, die Spenden sowie der Erlös aus Speisen und Getränken fließen zu 100 Prozent in den Traumwagen der Tafel", erklärt Janina Sokoliuk und hofft, dass an diesem Tag möglichst viele Tierfreunde und Gäste kommen, um einen Teil des Geldes einnehmen zu können, der für das neue Auto benötigt wird.

Alle weiteren Informationen zur Sendung und zum Ausstrahlungstermin gibt es im Internet unter https://www.tvnow.de/rtl2/mein-neuer-alter/list/aktuell