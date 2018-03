Bombardier zieht Kompetenzen von Hennigsdorf nach Bautzen ab

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bombardier hat in Verhandlungen mit Gewerkschaft und Betriebsrat jetzt endgültig sein Erneuerungsprogramm festgezurrt. Die Partner haben dabei auch ein Freiwilligenprogramm und einen Sozialplan vereinbart.Nach zuletzt sieben Jahren, in denen Bombardier in Deutschland Verluste schrieb, soll das Unternehmen ab 2020 wieder schwarze Zahlen liefern.Für den Hennigsdorfer Standort bedeutet das den Verlust von Arbeitsplätzen und die Abgabe von Kompetenzen. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin bestätigte Michael Fohrer, Deutschland-Chef von Bombardier, dass bis 2020 bis zu 2 200 Jobs wegfallen, ein Drittel davon betreffe Leiharbeiter.Für Hennigsdorf rechnet Betriebsratschef Volkmar Pohl mit einem Schwund in der Produktion von rund 800 auf 400 Stellen. Offen bleibt bisher, wer vom Abfindungsprogramm profitieren kann. Auch über die Höhe der Zahlungen wird geschwiegen. Bis Ende 2019 gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen. Sollte das danach der Fall sein, greift der Sozialplan.Trotz der heftigen Einschnitte sprachen alle Verhandlungspartner von einem Erfolg nach zweijährigen Verhandlungen. Olivier Höbel, zuständiger Bezirksleiter der IG Metall hob besonders hervor, dass Standortschließungen vermieden werden konnten. Bis zuletzt gab es Gerüchte, dass das Görlitzer Werk aufgegeben werden soll.Jetzt heißt es, dass dort acht Millionen Euro in die Konzentration des Wagenkastenbaus gesteckt werden. „30 Millionen Euro investieren wir in unser Bautzener Zentrum für Vollbahnen, Metros und Straßenbahnen“, versprach Fohrer.Damit sind die sächsischen Standorte gegenüber Hennigsdorf die Gewinner. Zwar unterstrich Fohrer, dass Hennigsdorf im Konzern „weltweite Bedeutung als Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung von Vollbahnen und Metros“ erhalten soll. Konkrete Investitionen erwähnte er aber nicht. Zumindest bis Ende 2019 soll in Hennigsdorf jährlich ein Großauftrag abgearbeitet werden.