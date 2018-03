MBS-Unterstützung geht weiter

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Der Kreissportbund leistet eine wichtige ehrenamtliche Arbeit im Havelland - für deren Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren", sagte Matthias Kremer. "Die gute Partnerschaft über zwei Jahrzehnte wollen wir auch in diesem Jahr fortsetzen." Am Dienstag unterzeichnete der Marktdirektor für das Havelland der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam (MBS) mit dem Vorsitzenden des Kreissportbunds (KSB), Jörg Wartenberg, in den Räumen der Rathenower MBS-Filiale die Fortschreibung der Sponsorenvereinbarung für das Jahr 2018.

"Die MBS unterstützt unsere Arbeit zuverlässig. Zu den wichtigsten Veranstaltungen, die die Sparkasse jährlich maßgeblich finanziell fördert, gehören die Ehrung der Sportler im Landkreis, die Kreisolympiade, die Beachvolleyball-Serie und der Vielseitigkeitswettbewerb Rucki Zucki für die 3. Klassen", erklärte Jörg Wartenberg. "Dazu kommt immer wieder die Unterstützung einzelner Sportvereine im Rahmen der halbjährlichen Ausschüttung von Sponsorengeldern."

An der 24. Kreisolympiade im Vorjahr beteiligten sich rund 6.500 Schüler in 20 Sportarten. 1.700 Kinder nahmen an der Vorschulolympiade teil. "In diesem Jahr wird die 25. Kreisolympiade der jungen Sportler in 28 Sportarten durchgeführt", sagte KSB-Geschäftsführer Karsten Leege. "Die Sportarten wechseln über die Jahre immer wieder mal. In den Anfangsjahren war beispielsweise Inlineskaten sehr beliebt. Auch Streetbasketball fiel irgendwann wieder weg. Im letzten Jahr kam Darts neu dazu." In diesem Jahr sind Angeln am Torfstich bei Gräningen und Drachenboot neu im Wettbewerbsprogramm.

Die diesjährige Kreisolympiade wurde mit dem Vorschulturnen am 3. März in der Stadthalle Falkensee feierlich eröffnet. Schirmherr der Jubiläums-Kreisolympiade ist Ruder-Olympiasieger und -Weltmeister Ronald Raue. Insgesamt wurden 3.000 Jubiläumsmedaillen gestaltet, die auch mit dem Geld der MBS bezahlt wurden.

In den 157 Sportvereinen, die im Kreissportbund organisiert sind, trainieren, im 25. Jahr seines Bestehens, erstmals mehr als 20.000 Sportler. Der KSB wird sein Jubiläum mit einem Sportlerball mit Live-Band am 17. November in der Premnitzer Sporthalle feiern.