Werbung mit Trinkflaschen

Jürgen Ohlwein

Nennhausen (BRAWO) Das Amt Nennhausen stellt mit 50 Mädchen und 54 Jungen die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis Havelland. Im Amtsbereich gibt es insgesamt zehn Jugendfeuerwehren. Im Ort Nennhausen nehmen zwölf Jungen und acht Mädchen im Alter von sechs bis 17 Jahren an der Ausbildung teil. Kürzlich startete die Jugendfeuerwehr Nennhausen eine Werbeaktion mit von der EDIS gesponserten Feuerwehrtrinkflaschen.

Um noch mehr Kinder anzulocken, haben sich die Kameraden der FFW Nennhausen die Aktion mit den Trinkflaschen ausgedacht. So darf sich jedes Kind im Amt (egal ob Feuerwehrmitglied oder nicht), das in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, bei seiner Ortsfeuerwehr im Geburtstagsmonat eine Trinkflasche abholen. Bei der Abholung kann sich das Geburtstagskind dann Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr verschaffen und Autos und Ausrüstung begutachten.

"Vielleicht findet der eine oder andere so Gefallen an der Feuerwehr", hofft Jens Lerch, Jugendleiter der Nennhausener Feuerwehr und des Amtes.

Lerch trifft sich jeden Freitag mit den Kindern und Jugendlichen im Nennhausener Gerätehaus zum Übungsabend. In einer Woche sind die Kleinen dran, in der nächsten die Größeren. "Bei uns sind die jüngsten sechs Jahre alt. Wir haben uns dazu entschlossen, schon mit Kindern ab Schuleintritt zu arbeiten. Dies hat sich auch aus der AG Junge Brandschutzhelfer an der Nennnhausener Grundschule ergeben", so Lerch weiter. "Wir wollten die Kinder für uns gewinnen, ehe sie sich für anderes wie Fußball, Volleyball oder Turnen entscheiden."

Besonders viel Spaß haben die Kinder an praktischen Übungen. Dann geht es schon mal mit dem Feuerwehrauto raus, um eine simulierte Unfallstelle abzusichern oder simulierte Löscheinsätze durchzuführen. Natürlich gehört auch ein theoretischer Teil zur Ausbildung. Schließlich wollen Jugendlichen die Auszeichnung "Jugendflamme" in drei Stufen erreichen. "Im Grunde machen die Kinder und Jugendlichen die gleiche Ausbildung wie die Erwachsenen, nur halt altersgerecht", so der erfahrene Jugendleiter.

Eine, die mit der "Jugendflamme" (Stufe 1) ausgezeichnet wurde, ist Sophie Ferch ausSie ist seit fünf Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Am meisten Spaß macht ihr die Funkausbildung. Sie will auch später bei den Erwachsenen aktiv sein.

"Das ist leider nicht bei allen so, weil mit Beginn der Ausbildung viele Jungfeuerwehrmitglieder den Heimatort verlassen. Im Durchschnitt sind es ein bis zwei, manchmal auch bis zu vier Jugendliche, die in die Freiwillige Feuerwehr übergehen. Das ist sehr unterschiedlich", so Lerch.

Einen Höhepunkt für die Jugendlichen stellt das jährliche Kreisjugendfeuerwehrlager in Paaren/Glien dar. Die Nennhausener leiten dort seit einiger Zeit die Spaßabteilung und lassen sich jedes Mal neue Spiele einfallen. Ein weiteres Highlight ist der Jugendausbildungstag, an dem alle Jugendwehren des Amts teilnehmen. 2018 findet er am 9. Juni in Kriele statt.