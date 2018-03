Verkehrschaos nach Unfall

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Unfall auf der A 10 kurz vor dem Kreuz Oranienburg ums Leben gekommen.

Die Autobahn musste mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Auch auf den Umleitungsstrecken gab es kilometerlange Staus.

Der Unfall hatte sich um 13.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahnkreuz Oranienburg in Richtung Neuruppin ereignet. Nach Angaben von Polizeisprecher Toralf Reinhardt fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein mit Diesel beladener Sattelzug aus Fehrbellin am Stauende auf einen anderen Lkw auf und schob diesen auf einen dritten zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Heizöl-Lkw verstarb vor Ort. Er musste aus der Kabine geborgen werden, die sich in den vor ihm fahrenden Lkw verklemmt hatte. Der 52-jährige Fahrer und der 57-jährige Beifahrer dieses Lkw wurden schwer verletzt. Sie mussten ebenfalls geborgen werden und wurden in zwei verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der 31-jährige Fahrer des dritten betroffenen Lkw wurde leicht verletzt. Der 40-jährige Fahrer des vordersten Lkw wurde nicht verletzt. Dieser wurde nur leicht im Heckbereich beschädigt und konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme von selbst fortsetzen. In der Folge kam es auch zu weiteren Auffahrunfällen.

Auslöser für den Stau war neben hohem Verkehrsaufkommen nach ersten Ermittlungen ein weiterer leichter Auffahrunfall, der sich zuvor auf der Ausfahrt in Richtung Stralsund neben der späteren Unfallstelle ereignet hatte und die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer auf der Hauptstrecke möglicherweise beeinflusste.

Die Tanks des Lkw-Lasters wurden bei dem Unfall nicht beschädigt. Es lief aber Treibstoff aus mehreren Fahrzeugen aus.

Bei dem Unfall stellte sich zudem der Anhänger des Heizöl-LKW quer und beschädigte dadurch einen neben ihm fahrenden Pkw VW Passat schwer. Der Passat musste abgeschleppt werden, der 35-jährige Fahrer und der 19-jährige Beifahrer wurden nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar, liegt aber deutlich im sechsstelligen Euro-Bereich.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Einsatzkräfte aus mehreren Orten halfen bei der Bergung der Verletzten und der Absicherung der Unfallstelle. Als am späten Nachmittag zunächst eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben wurde, bauten die Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen vor der Unfallstelle einen Sichtschutz gegen Gaffer auf.

Die Autobahn 10 und zeitweise auch die A 111 wurden zur Gefahrenabwehr bis 18.30 Uhr voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am. Auch die B 96 wurde gesperrt. Der Verkehr staute sich auf der Autobahn bis Kremmen und Dreieck Pankow. Auch auf den Umleitungsstrecken kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen. Autofahrer aus Birkenwerder, Hennigsdorf und Oranienburg berichteten von erheblichen Einschränkungen im abendlichen Berufsverkehr.

Problematisch gestaltete sich die Bergung des Heizöl-Lkw, der durch den Aufprall erheblich beschädigt wurde. Hierzu ist ein Spezialfahrzeug erforderlich, da noch ca. 20 000 Liter Heizöl im Tank sein sollen.

Austretendes Heizöl wurde zunächst durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Birkenwerder, Oranienburg und Velten gebunden, die mit 53 Kameraden und 15 Fahrzeugen vor Ort waren. Das Umweltamt wurde verständigt und ein Vertreter erschien vor Ort.

Die Bergung der hintersten beiden Lkw konnte erst nach dem Abpumpen beginnen, entsprechend dauerte die Sperrung der A10 Richtung Westen noch an.