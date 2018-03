Klobürste der besonderen Art

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einer witzigen Idee hat der Zweckverband Fließtal auf ein Problem im Abwassernetz hingewiesen. Er hat seine Kunden gebeten, sich witzige Sprüche, Gedichte und Reime auszudenken, die die Vermüllung des Systems thematisieren.

Herausgekommen sind kreative, hintersinnige und urkomische Reime. Hanna Strack aus Zühlsdorf hat folgendes Gedicht eingereicht: „Weich wie Watte am Popo ist’s Fell der Ratte auf dem Klo. Auf der Suche nach mehr Futter schmeckt dein Hintern ihr wie Butter! Moral: Schmeißt du deinen Müll ins Klo – geht’s dir so!“. Auf die Idee mit der Ratte ist sie nach einem Besuch bei Berliner Bekannten gekommen. Die hatten aus Angst vor Rattenbesuch den Toilettendeckel mit einem schweren Stein beschwert.

Hanna Strack ist ebenso wie Heidrun Werth aus Summt und Marc Langrock aus Schönfließ unter allen Teilnehmer als Gewinnerin des Wettbewerbs ausgelost worden. Verbandsvorsteher Filippo Smaldino-Stattaus, Bürgermeister im Mühlenbecker Land, und Stephan Zimniok, Bürgermeister in Birkenwerder, sowie Zwecksverbandsgeschäftsführerin Katja Richter überreichten den Gewinnern neben einem Kinogutschein den besonderen Preis des Hauses: Sie bekamen eine Toilettenbürste in Form eines „Oscars“.

Mit dieser humorigen Aktion will der Zweckverband auf ein ernstes Problem hinweisen. Denn viele Kunden benutzen die Toilette auch als Mülleimer. „Wir finden vom Kartoffelsack über Spielzeugautos und Unterwäsche bis zu Handys fast alles, was man sich nur vorstellen kann“, nennt der technische Leiter beim Zweckverband, Markus Butto, Beispiele. Erst kürzlich habe eine Schlauchschelle in einem Pumpwerk 10 000 Euro Schaden angerichtet. Ein besonders Ärgernis sind Feuchttücher, die schnell die Pumpen „verzopfen“. Das ist der Fachbegriff für dieses Phänomen. „Die Kunden sollten Kosmetiktücher und Wattestäbchen in den Müll werfen und nicht in die Toilette“, rät Katja Richter.

Der Zweckverband investiert jährlich eine Million Euro für die Instandhaltung und Pflege des Kanalnetzes.