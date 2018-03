Leidenschaft für Autos

Aileen Hohnstein

Kremmen An das Jubiläum hat Ralf Wedemeyer gar nicht mehr gedacht. Seit 35 Jahren ist er KfZ-Meister, am vergangenen Sonntag war der Feiertag. „Den Termin habe ich mir gar nicht gemerkt. Mir war immer wichtiger, wann ich mich selbstständig gemacht habe“, sagt der 60-Jährige und lacht. Das war 1984, als er mit 26 Jahren die Simson-Vertragswerkstatt seines Vaters in Beetz übernahm. Da lag seine Meisterprüfung erst ein Jahr zurück.

Fahrzeuge und deren Reparatur, Ralf Wedemeyer lag das schon von Kindheit an am Herzen. Heute führt er ein Ford-Autohaus in Kremmen. Als Junge hat er mit der Hilfe des Vaters ein Fahrrad gebaut und zerkratzte Spielzeugautos lackiert. Ein roter Mustang, das Spielzeugauto hatte er als Kind beim Murmelspiel gewonnen, war seine Leidenschaft, die er tatsächlich bis vor kurzem fuhr. „Der Mustang war immer mein Traum“, schwärmt Wedemeyer von dem Auto, das er nun verkauft hat. Ein Foto davon hängt in seinem Büro.

Die Absicht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, hegte der jetzige Autohausbesitzer anfangs nicht. Auf hohe See sollte es gehen, als Schiffsmaschinenbauingenieur. Als er für die zwei einzigen Ausbildungsstellen in der DDR keine Zusage erhielt, ging er in die Ausbildung zum Baufacharbeiter, wollte danach Architekt werden. Die Bitte des Vaters nach seiner Unterstützung in der Werkstatt brachte ihn letztlich doch noch dazu, die Schrauberei in der Garage professionell auszuüben.

Gern wollte Wedemeyer statt der Motorräder und Bootsmotoren später Autos reparieren. „Zu DDR-Zeiten war das aber schier unmöglich“, erzählt er. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, mit Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr aufgrund fehlender Ersatzteile. „Aber Spaß hat es auch gemacht. Unsere Devise lautete: Vom Fahrrad bis zum Hubschrauber wird alles repariert“, sagt er lachend. Mit der Wende hatte er endlich die Möglichkeit, eine reine Autowerkstatt zu betreiben. Die Werkstatt in Beetz wurde schließlich aufgelöst, seit 1994 führt Wedemeyer das Autohaus in Kremmen.

Drei Schlosser und ein Lehrling arbeiten dort, seine Frau unterstützt ihn im Büro. Manche Stammkunden kommen schon in dritter Generation zu Wedemeyer. „Ich arbeite gern hier, auch wenn mir die Arbeit in der Werkstatt manchmal fehlt“, sagt er. Die macht er dafür in seiner Freizeit, bringt Oldtimer auf Vordermann, restauriert Boote. Nur eins bereitet ihm Sorge: Es gibt bislang keinen Nachfolger, der das Autohaus übernimmt, wenn er in Rente geht. „Ich hoffe, dass ich noch einen dynamischen Unternehmer finde, der mein Lebenswerk fortführt.“