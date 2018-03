Alte Bahnbrücke als Umleitung für Fußgänger

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wegen des Neubaus der Dropebrücke und der Vollsperrung der Saarlandstraße will die Stadt eine Behelfsüberführung für Fußgänger und Radfahrer über die Havel einrichten. Dazu sollen die ehemalige Bahnbrücke und der Damm zwischen Neukirchner Straße und Robert-Koch-Straße genutzt werden.

„Damit wollen wir ein zusätzliches Angebot für Fußgänger und Radfahrer während der voraussichtlich zehnmonatigen Bauphase schaffen“, sagt Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD). Der Neubau der Dropebrücke war mehrfach verschoben worden. Allerdings hatten die jüngsten Brückenprüfungen ergeben, dass sich der Gesamtzustand dieses Bauwerks merklich verschlechtere und womöglich bald die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben sein könnte. Deshalb muss jetzt gehandelt werden.

Wie bereits berichtet, steht für die Bauleute außer Frage, dass ein zügiger Neubau innerhalb von zehn Monaten nur unter Vollsperrung der Saarlandstraße, die zwischen Robert-Koch-Straße und Lehnitzstraße ebenfalls noch ausgebaut werden muss, erfolgen kann. Eine Behelfsbrücke neben der Dropebrücke würde die Bauzeit und auch die Verkehrsbeeinträchtigung um rund ein halbes Jahr verlängern. „Das ist das Ergebnis der Untersuchungen des damit beauftragten Ingenieursbüros. Außerdem würde eine Behelfsbrücke für den Kraftverkehr mindestens rund 500 000 Euro kosten“, sagt Oltersdorf und lehnt diese Variante deshalb ab.

Dagegen könnte eine Querungsmöglichkeit über die Havel über die frühere Brücke der Umgehungsbahn geschaffen werden. „Zählungen haben ergeben, dass mehr als 500 Fußgänger die Dropebrücke täglich überqueren. Deshalb scheint es sinnvoll zu sein, dafür eine Behelfsüberführung zu schaffen“, sagt Tiefbauamtsleiter Dr. Stefan Gebhard. Da die Stadt Oranienburg Eigentümerin des ehemaligen Bahndammes und der Stahlbrücke ist, sei das ohne Weiteres machbar, um während der Bauzeit die Verkehrverhältnisse für Fußgänger und Radfahrer zu verbesern.

Zwei Treppen an der Neukirchner Straße und der Robert-Koch-Straße sowie Führungsschienen, um Fahrräder hochzuschieben, sollen den Zu- und Abgang zum ehemaligen Bahndamm ermöglichen. Über die noch vorhandenen Betonschwellen soll eine Holzkonstruktion verlegt werden. Eine Holzkonstruktion wird auch auf der Brücke installiert, um ein sicheres Überqueren zu ermöglichen. An eine provisorische Beleuchtung ist ebenfalls gedacht, um auch bei Dunkelheit für genügend Sicherheit zu sorgen. Um nicht in eine dauerhafte Verkehrssicherungspflicht zu kommen, will die Stadt die Behelfsüberquerung nur für die Zeit der Vollsperrung der Saarlandstraße einrichten.

Ganz preiswert ist eine solche Behelfsüberführung aber nicht. Rund 110 000 Euro zuzüglich Planungskosten sind dafür veranschlagt. Jetzt liegt es an den Stadtverordneten. Sie haben am 7. Mai zu entscheiden, ob die Behelfsüberführung gebaut wird oder nicht.