Aufbruchstimmung im Neuen Hafen

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Nach mehr als einem Jahrzehnt Stillstand wird unter der Federführung des Pächters Brehm & Presch Marina GbR der Neue Hafen Mildenberg um 53 auf dann insgesamt 88 Bootsliegeplätze erweitert. Damit wird die ursprüngliche Hafenplanung vollendet.

Rund 300 000 Euro lässt sich der neue Langfristpächter die Erweiterung der Liegeplatzkapazität kosten. Es entstehen Bootsliegeplätze mit moderner und sicherer Infrastruktur für kleine Sportboote und Yachten bis hin zu Bungalowbooten. Die Arbeiten liegen wegen der anhaltend winterlichen Witterung jedoch rund vier Wochen im Rückstand und sollen nun bis Ende April abgeschlossen sein, sagte Pächter Frank Brehm am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin.

Mit der Erweiterung der Liegeplätze fällt quasi auch der Startschuss für die weitere Entwicklung des Neuen Hafens. Die Uferwege sollen nun allesamt gepflastert werden. Auch größere Investitionen sind angedacht, die im ursprünglichen Bebauungsplan bereits vorgesehen waren, dann aber nie realisiert wurden, weil der Landkreis Oberhavel als Eigentümer des Areals keine potenten Investoren fand. Die kamen meist über die Ankündigung großspuriger Investitionsversprechen nicht hinaus.

Dass Frank Brehm und sein Kompagnon André Presch ihre Versprechen halten werden, dafür steht die Entwicklung des Alten Hafen im Ziegeleipark. Den übernahmen die beiden Quereinsteiger 2014 von dem damaligen Eigentümer Arlt. Damals habe das Unternehmen am Boden gelegen. In knapp vier Jahren sei es durch eine Reihe von Veränderungen gelungen, das Unternehmen nicht nur zu stabilisieren, sondern auch in einem schwierigen Gesamtfeld voranzubringen. Das spiegelt sich in der Beschäftigung wider. Waren es bei der Übernahme zweieinhalb Mitarbeiter seien es mittlerweile zwölf, von denen sieben sogar ganzjährig beschäftigt werden können, weil der Servicebereich kontinuierlich ausgebaut wurde, erläuterte Brehm. In den Wintermonaten werden die Yachten von Dauerliegern in der Werkstatthalle, einem ehemaligen Kohlebunker, auf Vordermann gebracht. Das sichert die Arbeitsplätze in der kalten Jahreszeit.

Während der Saison, die von Ende März bis Ende Oktober läuft, vermieten Brehm & Presch vierzehn Yachten der Marken Pedro und Linssen, für Tagesgäste halten sie neun kleine Sportboote sowie 13 Kanus bereiten. Für den niederländischen Hersteller Pedro haben sie den Vertrieb der Mittelklasse-Yachten übernommen. Neue und gebrauchte Schiffe werden verkauft, außerdem der komplette Service angeboten. Darüber hinaus gibt es nun einen Vertrag mit der Firma Honda, dessen Außenbordmotoren die Mildenberger verkaufen und auch den Service anbieten. Das habe den „Freecamper“ dazu bewogen, die Außenbordmotoren seiner Pontons auf Honda teilweise umzustellen. Als langfristigen Mieter im Neuen Hafen konnten Frank Brehm und André Bresch die Fünf-Sterne-Yachtcharter gewinnen, die Luxusschiffe für eine sehr anspruchsvolle Klientel anbietet. Die Firma habe keine eigenen Mitarbeiter vor Ort, den kompletten Service haben die Potsdamer übernommen. Darüber hinaus gibt es Gespräche mit einem Anbieter von Bungalowbooten. Zehn dieser sehr gefragten Exemplare sollen dauerhaft in Mildenberg stationiert werden.

Das Geschäft mit dem eigenen Yachtcharter läuft derweil „gut“. Gegenwärtig seien die 14 Boote zu 60 Prozent gebucht. Große Gewinne ließen sich bislang damit nicht machen. Immerhin sei es vergangenes Jahr gelungen, eine schwarze Null zu schreiben. Grund sei unter anderem das Überangebot an Charterbooten in der Region. Brehm und Presch, die die Firma Arlt mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus übernommen hatten, um sich selbst und anderen zu beweisen, dass sie eine angeschlagene Firma sanieren können, setzen auf ein langfristiges Engagement in der Region. Geprüft werde zurzeit der Bau von sechs Ferienhäusern neben dem Neuen Hafen. Erfahrungen sammelten sie in den vergangenen drei Jahren mit dem Campingplatz, zu denen auch drei große Tonnen gehören, in denen Gäste übernachten können. An neuen Ideen mangelt es den Unternehmern jedenfalls nicht.