dpa

Velten (dpa) Die neue Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) trifft sich am Donnerstag in Brandenburg mit Auszubildenden, Pflegekräften und Fachleuten, um sich über Verbesserungen in der Altenpflege austauschen.

Bei ihrem Besuch in dem Seniorenheim in Velten (Oberhavel) will Giffey (SPD) über die Pflegeausbildung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen.

In Brandenburg leben nach den jüngsten Zahlen rund 103 000 Pflegebedürftige. Bis 2040 rechnet das Landessozialministerium mit einem Anstieg um knapp 70 Prozent. Giffey, die zuvor Neuköllner Bezirksbürgermeisterin war, besucht am Donnerstag auch eine Kita in Berlin-Marzahn.