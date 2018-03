Ein neuer Typ des Politikers ist auf dem Vormarsch

Berlin (MOZ) Wenn man so will, ist Donald Trump der modernste Politiker unserer Zeit. Ihn bei der Ausübung seines Jobs zu beobachten, fesselt deshalb so viele Menschen, weil es wie das Schauen einer irren TV-Serie ist – jeden Tag packt einen das gruselige Prickeln, weil es noch unglaublicher, verrückter und furchterregender wird. Trump bedient damit geradezu paradetypisch die Anforderungen der neuen Medienwelt, also der, die im Internet haust und nach neuen Klick-fähigen Nachrichten giert.

Trump kann diese reale Achterbahnfahrt nur deshalb hinlegen, weil er ein Anti-Politiker ist. In der Politik reiht sich nun einmal kein Höhepunkt an den nächsten. Es handelt sich um eine kontinuierliche Beschäftigung mit den immer gleichen Fragen. Bevor eine Idee tatsächlich in ein Gesetz verwandelt wird, können Jahre vergehen.

Nun sind die USA ja nicht die Bundesrepublik. Noch nicht. Denn wie schon in der Vergangenheit werden sich die Verhältnisse angleichen. Schon jetzt beziehen viele und insbesondere jüngere Deutsche ihre Informationen nicht mehr aus der Regionalzeitung, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Magazinen oder gar Fachbeiträgen. Das Internet lenkt ihr Konsumverhalten und das ist ausgerichtet auf den nächsten Nervenkitzel.

Wer sich als deutscher Politiker diesen Mechanismen entzieht, gilt als alt und unmodern wie Thomas de Maiziere und ist bis auf wenige Ausnahmen weg vom Fenster. Auch Martin Schulz war der erbarmungslosen Härte des rasant-schnellen und digital getriebenen Berliner Politik-Betriebs nicht gewachsen. Es sind vermehrt die digitalaffinen Politiker wie Jens Spahn, Julia Klöckner, Lars Klingbeil und Dorothee Bär, die an den knorrigen Analog-Typen vorbeiziehen, auch, weil sie sich den neuen Mediengesetzen stärker beugen.

Nun ist das Internet per se nicht gut oder schlecht. Es ist einfach ein Kanal, den wir allerdings erst noch meistern müssen. Das beginnt zunächst einmal bei den Medien, die Übertreibung meiden und Ernsthaftigkeit suchen sollen. Letztlich aber sind es die Nutzer, die den Ausschlag geben und sich die Frage stellen sollten, ob Politik vielleicht das richtige Feld für Nervenkitzel und Unterhaltung ist. Kommt diese Einsicht nicht, ist Donald Trump auch hierzulande möglich.