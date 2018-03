Mit Winterreifen zur Osterfeier

Annemarie Diehr

Beeskow (MOZ) Von Oktober bis Ostern, lautet die Faustregel, mit der die Kfz-Branche an den regelmäßigen Wechsel der Sommer- und Winterbereifung erinnert. Schnee und Minusgrade setzen sie in diesem Jahr außer Kraft. Den großen Ansturm erwarten Werkstätten erst nach den Feiertagen.

Rainer Ramlau hat ein Problem. Der linke Vorderreifen seines Transporters hat ein Loch; Kfz-Mechatroniker Tobias Schubert zieht einen neuen Winterreifen auf die Felge. „Sommerreifen lohnen bei dem alten Dienstwagen nicht mehr“, sagt Rainer Ramlau. Im Winter-Modus ist auch das Privatauto des Gölsdorfers noch unterwegs. „Lohnt ja nicht, bei dem Wetter“, aus der Fahrzeughalle von Reifendienst Vogeler geht sein Blick hinaus auf das Schneetreiben in der Triftstraße.

„Von O bis O ist eine alte Weisheit, man sollte heutzutage auf die Temperaturen achten“, empfiehlt Kfz-Mechatroniker Christoph Koller. Sobald das Thermometer beständig über sieben Grad Celsius anzeigt, sollte man von Winter- auf Sommerreifen wechseln. Die ersten Kunden, sagt Koller, seien aber schon in der zweiten Märzwoche mit ihrem Auto gekommen. Dem Ansturm, der den Reifen-Werkstätten droht, sobald es wärmer wird, wollten sie aus dem Weg gehen. Bis zu 500 Reifensätze wechselt Vogeler pro Saison. „Wir versuchen dann zu erklären, dass Sommerreifen bei Kälte nur bedingt auf der Fahrbahn haften, weil die härtere Gummimischung auf warme Temperaturen angewiesen ist, um das optimale Fahrverhalten aufzuweisen.“

Erst einen Reifenwechsler hat Anfang März Jürgen Bergunde betreut. „Der wollte sein Auto vorübergehend ohnehin nicht fahren“, sagt der Inhaber vom ASG Autoservice. Einige Kunden hätten sich bereits Termine für die Tage vor Ostern gemacht, diese aber aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt. So lagern in der Werkstatt im Gewerbeparkring noch immer fast ausschließlich Sommerreifen. „Die einen wechseln zu früh, die anderen zu spät, so ist das jedes Jahr“, bemerkt Bergunde. Eine Gefahr für Autofahrer sieht er im voreiligen Wechsel aber nicht: „Solange die Temperaturen über null Grad liegen und man den Witterungsverhältnisses angepasst fährt, ist das in Ordnung“.

Kfz-Meister Michael Wach sieht das genauso. „Ein guter Sommerreifen sollte das bisschen Schnee und Kälte abkönnen, sowieso sollte man bei dem Wetter das Tempo reduzieren“, sagt er. Nur wenn die Reifen alt und stark abgefahren seien, hätten Fahrer bei diesem Wetter ein Problem. Normalerweise herrscht in seiner Werkstatt im Tränkeweg in der Woche vor und bis zu einem Monat nach Ostern Hochbetrieb. „In diesem Jahr ist Ostern ja auch sehr früh“, begründet Wach, weshalb man sich ohnehin nicht sklavisch an die alte Faustregel halten kann.

Zehn Kunden haben sich bisher Sommerreifen aufziehen lassen; mit dem Rest rechnet Michael Wach erst nach Ostern. Für den Kfz-Meister ist das aktuelle Winterwetter fast ein Glücksfall. „75 Prozent Krankenstand“, begründet er knapp. Mit einem einzigen Mitarbeiter an seiner Seite wäre Wach dem großen Ansturm kaum gewachsen. Auch wenn seine Leute in Hochzeiten einen Satz Reifen in nicht mehr als 20 Minuten wechseln.

Wie am laufenden Band werden auch an den „Reifenwechseltagen“ in der Werkstatt der Autohandelsgesellschaft Schimming in Fürstenwalde Nord Sommerreifen montiert. An zwei Aprilwochenenden nach Ostern erwarten die Mitarbeiter den größten Andrang. Der Großteil der Termine ist schon ausgebucht. Bis zu 30 Kunden, sagt Serviceassistentin Martina Matthies, werden an den Reifenwechseltagen abgearbeitet. „Einige Mutige haben sogar schon gewechselt.“ Sie seien aber die Ausnahme und hätten die regelmäßige Wartung ihres Fahrzeugs mit dem Reifenwechsel verbunden. „So müssen sie nicht zweimal kommen“, erklärt Martina Matthies den Eifer.

Allwetterreifen, diese Einschätzung teilen alle Kfz-Werkstätten, haben das halbjährliche Wechselspiel bisher nicht verdrängt. „Für Berufstätige, also Vielfahrer, sind sie keine Option“, stellt die Servicemitarbeiterin klar.

Trotz des Wetters hätten sich heute und am Ostersonnabend weitere Wechsel-Willige angekündigt. Erst vor wenigen Minuten, sagt Martina Matthies am Mittwochvormittag, habe ein Stammkunde seine eingelagerten Sommerreifen aufziehen lassen. „So, jetzt ist Frühling“, habe er beim Hereinkommen verkündet.