Guthaben sorgt für Ärger

Woltersdorf

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Ein Großteil der Gemeindevertretung in Woltersdorf wird wohl so schnell nicht mehr Freundschaft mit dem SV Woltersdorf schließen. Die Informationspolitik des Vereins führte jetzt dazu, dass die 50 000 Euro Fördermittel der Gemeinde nicht freigegeben werden.

Der Sozial- und der Finanzausschuss hatten noch grünes Licht gegeben, den Sperrvermerk im Haushalt aufzuheben und dem SV Woltersdorf das Geld zur Verfügung zu stellen. Die Gemeindevertretung wollte dieser Empfehlung aber nicht folgen. Stattdessen wurde der Beschluss auf Antrag der Fraktion Woltersdorfer Bürgerforum (WBF) vertagt und mit der Forderung verknüpft, zunächst ein klärendes Gespräch einzuberufen, an dem unter anderem Bürgermeisterin Margitta Decker und die Vereinsführung beteiligt sind.

Zum Hintergrund für die Unstimmigkeiten: Im vergangenen Jahr hatte der Verein um 58 000 statt 50 000 Euro Förderung gebeten und es damit begründet, dass nur so die Nutzungsentgelte beim Eigenbetrieb Sport und Freizeitanlagen gezahlt werden könnten. Als die Erhöhung nicht gewährt wurde, hatte der Verein den Nutzungsvertrag für August gekündigt und seinen Betrieb für einen Monat eingestellt. Immer wieder war von Zahlungsunfähigkeit die Rede. Als nun bei der Überprüfung des Vereins festgestellt wurde, dass er 26 515 Euro auf dem Konto hat, zeigte sich die Mehrheit der Gemeindevertreter entrüstet. Die Summe steht unter einer Investitionsübersicht für das Vereinsjahr 2018/19. Der größte Posten – 7500 Euro – ist für Trainingslager der Nachwuchsabteilungen gedacht. Mit der Übersicht sollte der Verein der Gemeinde nachweisen, wie er seine angesparten Mittel verwenden wolle.

Sie unterstütze den Antrag auf Freigabe der Fördermittel nicht, sagte Silke Schindler (WBF). „Ich frage mich, wie sozial ein Verein ist, der seinen Kindern wegen 8000 Euro einen Monat Sport verwehrt, obwohl er ein Guthaben hat.“ Fraktionskollege Jens Mehlitz sprang ihr bei. „Ich kann es nicht unterstützen, den Sperrvermerk aufzuheben, das ist Fördermittelbetrug in großem Stil.“ Askell Kutzke (Unser Woltersdorf, UW) verbat sich diese Formulierung. „Betrug ist ein großer Begriff, nicht, dass Sie noch eine Unterlassungserklärung bekommen“, sagte er zu Mehlitz. Auch Jelle Kuiper (Grüne) sagte, er würde mit diesem Begriff vorsichtig sein und fragte in Richtung Verwaltung, ob es Erkenntnisse gebe, die diese Anschuldigung rechtfertigen. Sozialamtsleiterin Jenny Loponen erklärte daraufhin, dass die Fördermittelvergabe 2017 derzeit in einem verwaltungsinternen Verfahren überprüft werde.

Michael Hauke (UW), bis vor einem Jahr Vorstandsmitglied beim Sportverein, ging auf den Vorwurf ein, das Geld liege schon länger auf dem Konto. „Bei den 26 000 Euro handelt es sich nicht um eine Rücklage, das ist genau der Betrag, den die Mitglieder im Voraus für ein Quartal bezahlen. Es sind laufende Einnahmen.“ Im Sozialausschuss hatten Mitglieder den Vorsitzenden Stefan Richter dazu befragt, woher das Geld stammt. „Das existiert seit weiß ich wie vielen Jahren“, hatte er gesagt. Daniel Lohse (CDU) forderte ein konsequentes Handeln der Gemeindevertretung. „Wenn wir der Mittelfreigabe zustimmen, dann geben wir dem Verein vielleicht ein Signal für ein ,Weiter so’“. Stefan Grams (WBF) schilderte den Zwiespalt innerhalb seiner Fraktion. „Wir sehen eine latente Gefahr von Fördermittelbetrug. Wir würden die Mittel gerne ausreichen, wir würden es aber auch gerne guten Gewissens tun. Daher beantragen wir die Gesprächsrunde mit dem Verein und der Bürgermeisterin.“

Unterdessen wurde in dieser Woche bekannt, dass die Gemeinde zum 1. Juli 2018 eine unbefristete Vollzeitstelle für die Werkleitung des Sport-Eigenbetriebes ausgeschrieben hat – zu finden unter anderem auf der Internetseite der Gemeinde. Die bisherige Chefin, Synke Altmann, bestätigte auf Nachfrage der MOZ, dass sie ihren Posten nach sechseinhalb Jahren zur Verfügung stellt. „Ich habe zum 30. Juni gekündigt und dafür Gründe“, sagte sie und verwies für weitere Auskünfte an die Bürgermeisterin. Margitta Decker erklärte, dass Synke Altmann sich zu den Gründen gerne äußern könne. Sie selbst dürfe keine persönlichen Angaben machen.