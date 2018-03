Der Himmel durch einen Rahmen betrachtet

Tatjana Littig

Lindenberg (MOZ) Während auf dem Grundstück des Wettermuseums bereits alles für die neue Lernwerkstatt vorbereitet wird, sind zwei neue Attraktionen in die Bildungsstätte eingezogen: Polarstation und Wolkenblick. Erstere richtet sich in erster Linie an junge Besucher.

Der weinrote Bilderrahmen zeigt in Richtung Ballonhalle 2. Über der Halle: ein bewölkter Himmel. Nicht die beste Voraussetzung, um die neue Attraktion des Wettermuseums vorzustellen, gesteht Gabriele Weitzel vom Museumsteam. Die Funktionsweise erklärt sich trotzdem schnell. Auf Holzbänken sollen Besucher – und das sind zumeist Kinder und Jugendliche – um zwei Tische herum Platz nehmen. Ob sie sich dort ausruhen sollen? Mitnichten. Durch den Rahmen hindurch sollen sie die Wolken am Himmel beobachten und zu Papier bringen. Mit diesem geht es dann zu den großen Schautafeln zur Wolkenbestimmung. Neben einigen allgemeinen Informationen findet man hier detaillierte Angaben zu tiefen Wolken (bis 2000 Meter Höhe), mittelhohen (bis 7000 Meter) und hohen Wolken (bis 12 000 Meter).

Auf der anderen Seite der Sitzecke: die einfache Simulation eines Wolkenspiegels. Das Gerät dient der Bestimmung der Wolkenzugrichtung und der Wolkengeschwindigkeit und damit indirekt auch des Höhenwindes. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Wolkenspiegel eingesetzt. Ein Original können sich Besucher in der Dauerausstellung ansehen – denn neu ist das Thema Bewölkung im Wettermuseum selbstverständlich nicht. Doch die Art, sich das Wissen anzueignen, unterscheide sich, betont Gabriele Weitzel. Zum Innehalten und Beobachten von Wolken wird man ebenso wie zum Zeichnen von ihnen im Innenbereich eher nicht angeregt.

Eine weitere Attraktion findet sich seit Kurzem im Museum: die Polarstation, auch Eisbär-Modul genannt. Sie besteht aus einer Präsentation, die die Eisentwicklung an Nord- und Südpol über Jahre darstellt und der Nachbildung eines Eisbohrkerns. Das Herzstück aber ist ein Hörspiel, das Sandra Neumann, Lehramtsstudentin an der Humboldt-Universität zu Berlin, eigens für Kinder konzipiert und mit Hilfe von Vanja Kovacev vom Soundground-Studio Berlin umgesetzt hat. Im Hörspiel werden die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Eisbären thematisiert. Die Botschaft: Mit unserem Lebensstil tragen wir dazu bei, dass das Eis in der Arktis schmilzt und das Wohl der Tiere gefährdet ist. Wie man das einem Kind verständlich macht? Mit einer Figur. Im Wettermuseum ist das der Wetterdrache Levius. In Begleitung des Großen Bären macht sich Levius auf den Weg in die Arktis – mit dem Fahrrad. Dort angekommen lässt ihn der Große Bär wissen, dass das Fell des Eisbären nicht weiß, sondern durchsichtig ist. Am eigenen Leib erfährt der Wetterdrachen, wie fragil das Ökosystem im hohen Norden ist.

Im Übrigen hat das Hörspiel drei unterschiedliche Endfassungen, die die Kinder oder auch deren Eltern per Knopfdruck auswählen können – je nachdem, ob sie sich für oder gegen den Einsatz für den Klimaschutz entscheiden. Am Ende bleibt zu klären: Möchte man den Eisbären retten oder ist einem das Leben des Bären egal?

Eins sei verraten: Für kleine Eisbären und deren Freunde gibt es Futter in Form von Süßigkeiten ...

Das Wettermuseum in Lindenberg, Herzberger Straße 21 in 15848 Tauche, ist über die Osterfeiertage geschlossen. Im April hat es immer sonntags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs und für Kinder von sechs bis 18 Jahren vier Euro.