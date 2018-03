Zoff um Ruhlsdorfer Straße

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Heftigen Zoff gibt es um den Ausbau der Ruhlsdorfer Straße. Bei einer Befragung hatten sich die Anwohner mehrheitlich für eine drei Meter breite Fahrbahn mit Regenentwässerungsmulden ausgesprochen. Doch nach einem Änderungsantrag im Bauausschuss übernahm die Bürgermeisterin die Ausbaubreite von fünf Metern in ihre Vorlage.

Die kürzliche Stadtverordnetenversammlung war zwar nicht beschlussfähig, aber die anstehenden Themen diskutieren, konnte man schon, nämlich in der Einwohnerfragestunde. Schon vor Eintritt in die Tagesordnung hatte der Linken-Stadtverordnete und Anwohner der Ruhlsdorfer Straße Wolfram Wetzig das Verfahren als Polit-Posse gegeißelt. Sein Frust rührte auch daher, dass er als Bauausschussmitglied, aber persönlich betroffener Stadtverordneter nicht an der Beratung der Beschlussvorlage teil- und im Publikumsbereich Platz nahm, der Anwohner Roland Liedtke aber Rederecht erhielt und die Meinungsbildung im Ausschuss nach Kräften beeinflusste. Liedtke betreibt einen Internethandel in der Anliegerstraße und ist persönlich sehr an einer fünf Meter breiten Straße interessiert: Als Gewerbetreibender befürchte er geschäftliche Nachteile, wenn die Straße auf drei Meter Breite und als Einbahnstraße ausgebaut würde. Letztlich waren es die Argumente der sachkundigen Einwohner Hans-Dieter Richter und Stefan Freimark sowie der Stadtverordneten Rüdiger Neuguth (SPD) und Heiko Winkelmann (UfW/Pro Strausberg), die die Stimmung in Richtung Fünf-Meter-Ausbau schoben. Ausschussvorsitzender Nick Reinkings Einwurf: „Bei Variante 2 ist die ganze Diskussion und Prüfung sowie Bürgerbefragung hinfällig“, verhallte ungehört. Stattdessen plädierte auch Bürgermeisterin Elke Stadeler für eine „zukunftsfähige Variante, das wird natürlich für alle teurer. Das muss man den Eigentümern sagen.“ Schließlich wurde der Änderungsantrag von Heiko Winkelmann in Richtung Variante 2 angenommen.

Für Wolfram Wetzig ein Unding: „Wenn man Politikverdrossenheit befördern will, so war das ein wirksamer Beitrag, denn die Bürgerinnen und Bürger um ihre Meinung fragen, um anschließend das Ergebnis der Befragung ohne planerische Grundlage und fehlender finanzieller Berechnungen ins Gegenteil zu verkehren, bezeichne ich als eine Politposse.“ In der Einwohnerfragestunde schlug Anwohner Gerhard Reeke in die gleiche Kerbe: „Dieser Beschluss richtet sich eindeutig gegen die Empfehlung des Projektanten, den Vorschlag der Verwaltung und die Mehrheit der betroffenen Anlieger.“ Anwohner Richard Lemke fragt: „Ist es nicht im Interesse der Stadt sowie der Anwohner, die bereits erstellte und von der Mehrzahl der Eigentümer bevorzugte günstigere Variante umzusetzen?“ Dem ablehnenden Bürgerwillen im Wiesenweg werde stattgegeben, der zustimmende in der Ruhlsdorfer Straße werde ignoriert: „Zählt der Wille der Bewohner des Wiesenweges mehr als der der Bewohner der Ruhlsdorfer Straße?“

Nick Reinking verwies darauf, dass der Bauausschuss lediglich eine Empfehlung ausspreche. Steffen Schuster stellte klar: „Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung.“ Bürgermeisterin Elke Stadeler argumentierte für die zweite Variante mit dem Straßenausbauprogramm, das auf fünf Meter breite Fahrbahnen orientiere. Dann schlug sie vor: „Wir sollten wohl doch noch eine Bürgerversammlung machen, bevor wir eine Planung gegen den Willen der Bürger weiterführen.“