80 Fahrräder suchen Eigentümer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei sucht die Eigentümer von 80 gestohlenen Fahrrädern. Das Diebesgut hat ein 27-jähriger Eisenhüttenstädter seit 2015 zusammengeklaut und in zwei Garagen gehortet. Ein Problem ist, dass die meisten Fahrräder von ihren Eigentümern nicht als gestohlen gemeldet wurden, deshalb eine Zuordnung schwer fällt.

Andreas Rosin, Leiter der Eisenhüttenstädter Kriminalpolizei, ist ein erfahrener Kriminalist. Aber was er und seine Kollegen im Eisenhüttenstädter Polizeirevier seit einigen Wochen auf dem Tisch haben, das hat auch Andreas Rosin noch nicht erlebt. Bereits Ende Februar hatte eine Polizeistreife einen 27-jährigen Eisenhüttenstädter kontrolliert und dabei festgestellt, dass das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, gestohlen ist. Da ahnten die Beamten noch nicht, was für ein Fund ihnen da ins Netz gegangen war. Ein Schüler der Polizeiakademie, der gerade im Revier tätig ist, hat den Dieb vernommen und ihm nach und nach weitere Taten entlockt. „Das war ein toller Erfolg, sehr gut gemacht“. lobt der Leiter der Kriminalpolizei seine Kollegen. Zunächst stießen die Beamten auf eine Garage, in der 15 Fahrräder gefunden wurden. Bei einer weiteren Befragung gestand der Mann, dass er noch eine weitere leerstehende Garage illegal nutzt. Dort fanden die Polizisten weitere 65 Drahtesel und Fahrradersatzteile. Der 27-Jährige gab auch zu, diese gestohlen zu haben, sagt Andreas Rosin. Schon seit 2015 war er im Stadtgebiet unterwegs, hat das Diebesgut unter anderem auf einem Wagen abtransportiert. Was Andreas Rosin neben der schieren Masse erstaunt, ist, dass es bei dem Dieb offensichtlich nur um die reine Sammelleidenschaft ging. Ein finanzielles Interesse stand wohl nicht hinter den Taten. Es handelt sich auch nicht um hochkarätige Fahrräder, einige waren auch nur Schrott. Der 27-Jährige ist der Polizei auch schon einschlägig bekannt.

Das Diebesgut ist nun in der Halle eines Unternehmens untergestellt, die die Polizei für solche Fälle angemietet hat. Für die Beamten beginnt nun die eigentliche Sisyphus-Arbeit. Denn die Drahtesel müssen den Eigentümern zugeordnet werden. Dazu wurden die Rahmennummern erfasst. Doch im Polizeicomputer war kaum eines der Zweiräder zur Fahndung ausgeschrieben. Das ist ein Problem, mit dem die Kriminalpolizei bei solchen Fällen immer wieder konfrontiert wird. „Viele zeigen den Diebstahl nicht an“, ist die Erfahrung des Leiters der Kriminalpolizei. Wer eine Anzeige aufgibt, tut dies meistens der Versicherung wegen. Gerade bei Fahrraddiebstahl könne die Kriminalpolizei nur das Hellfeld abbilden. Im Dunkelfeld ereignen sich wahrscheinlich sehr viel mehr Taten.

Die neuste Kriminalitätsstatistik zu diesem Deliktbereich bildet deshalb auch nur die Fälle ab, die auch bekanntgeworden und zur Anzeige gebracht worden sind. So wurden in Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr 157 Fahrräder als gestohlen gemeldet, 21 weniger als im Jahr 2016. Im Bereich des Reviers Eisenhüttenstadt mit den umliegenden Ämtern und den Städten Beeskow und Friedland sind 230 Fälle aufgelaufen, 41 weniger als 2016. Überhaupt sind seit 2014 – da wurden 254 Fälle registriert – die Zahlen in Eisenhüttenstadt deutlich zurückgegangen. Andere Grenzgemeinden wie Guben (196 Fälle) oder ganz und gar Forst (545 Fälle) sind von dieser Diebstahlsart massiver betroffen.

Andreas Rosin weiß aus seiner bisherigen Tätigkeit, dass Fahrraddiebstahl vorwiegend ein wichtiger Bestandteil der Beschaffungskriminalität ist. Drogensüchtige finanzieren sich so mitunter teilweise ihren Konsum, indem sie das Diebesgut über das Internet oder an Hehler verkaufen. Das schließt Andreas Rosin allerdings im Fall des 27-Jährigen aus.

Eine Möglichkeit, dass man sein gestohlenes Fahrrad wieder erhält, wenn es aufgefunden wird, ist die Codierung. Dabei wird ein individueller Code auf dem Rahmen eingeprägt und in einem Computer hinterlegt. Beamte aus dem Bereich Prävention der Polizei bieten solche kostenlosen Fahrradcodierungen regelmäßig an. Der nächste Termin ist am 3. April, von 14 bis 17 Uhr, im Feuerwehrmuseum in der Heinrich-Pritzsche-Straße.