Stadtverordnete berieten um Bundestag

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadtfraktion der Fürstenwalde Linke traf sich am Wochenanfang zu einer Klausurtagung im Bundestag in Berlin. Über die Ergebnisse sprach mit dem Fraktionschef, Stephan Wende.

Herr Wende, warum fand das Treffen im Bundestag statt?

Ich dachte, es ist für alle gut, mal rauszukommen und durch diese Umgebung neue Anregungen zu erhalten.

Hat es geholfen? Was waren die Schwerpunkte der Tagung?

Ausgangspunkt war natürlich: Wo stehen wir nach der Bürgermeisterwahl, bei der der Kandidat, den wir mit unterstützten, verloren hat? Wir haben für uns festgehalten: Wir wollen auch künftig themen- und meinungsführend in der Stadtverordnetenversammlung bleiben. Wir sind die Fraktion mit den meisten Initiativen und der breitesten Ausrichtung. Wir werden auch künftig gute Vorlagen der Verwaltung unterstützen und versuchen, schlechte mit Vorschlägen zu verbessern.

Am 7. Mai wird mit Matthias Rudolph ein neuer Bürgermeister im Rathaus einziehen. Hatten Sie schon ein offizielles Gespräch?

Ja, und ich habe dem gewählten Bürgermeister gesagt, dass wir offen sind für neue Anregungen und sie prüfen werden. Wir gehen nicht in die Totalopposition. Wir werden aber auch nicht vom dem zurücktreten, was die Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen hat.

Fast alle Fachbereichsleiterstellen sind nicht besetzt, der 1. Beigeordnete geht auch bald. Fordern Sie bei der Neubesetzung ein Mitspracherecht?

Ich habe in der Stadtverordnetenversammlung gesagt, das ist das ureigene Feld des neuen Bürgermeisters. Er muss sich äußern, wie er die Verwaltung führen will. Aber er hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Das sollte er bald tun, damit ausgeschrieben werden kann. Oder er sagt, er würde das gern mit den drei stärksten Fraktionen regeln. So ist das im Kreis geschehen. Jede Fraktion stellt eine fachlich kompetente Person, die von den anderen mit getragen werden kann. Das wäre auch ein Versöhnungszeichen.

In einem Jahr ist Kommunalwahl. Was ist das Ziel der Linken?

Wir wollen wieder als stärkste Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung. Am 1. Mai starten wir den Wahlkampf, werden in den folgenden Monaten in der Stadt unterwegs sein, das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Wir werden vor allem um die rund 80 Prozent der Wahlberechtigen kämpfen, die Herrn Rudolph nicht gewählt haben.

Wird die Linke für den Wahlkampf diesmal Internet und soziale Medien stärker nutzen?

Wir werden uns da deutlich besser präsentieren. Daran arbeiten wir. Und wir werden unseren Antrag erneuern, dass die Stadtverordnetenversammlung online im Livestream verfolgt werden kann, damit wirkliche Transparenz herstellt wird. Aber die digitale Welt ist nur ein Kommunikationsinstrument. Wir müssen auch die Bürgerinnen und Bürger erreichen, die analog unterwegs sind.