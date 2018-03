Jens Sell

Strausberg (MOZ) „Heute hätte er nicht von Hohenzollern, sondern nur von Pollern“ über Strausberg geschrieben, reimte Manfred Schulz spontan über Theodor Fontane. Das Programm „Ein gewisses Quantum Mumpitz“ regt, wie sollte es anders sein, wenn erfahrene Kabarettisten auf der Bühne stehen, nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken an. Erika und Manfred Schulz feierten damit am Mittwochnachmittag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Premiere.

„Sie sind ja eine Generation, die die Balladen Fontanes noch in der Schule lernen durfte oder musste“, sagte er. „Die noch seine Romane wie Effi Briest in der Schule lesen durfte oder musste“, ergänzte sie. Das erfahrene Kabarettisten-Ehepaar spielte sich die Bälle zu und nahm das Publikum auf eine Zeitreise hin zur März-Revolution 1848 mit. Solange stehen sie freilich noch nicht auf der Bühne, doch mit dem Jugend-Amateurkabarett „Kaktus“ starteten sie ihre Bühnenpräsenz 1970. Von 1976 an gehörte Dorit Schulze zum Stamm als rechte Hand von Manfred Schulz. Die Seniorin aus Falkenberg bei Bad Freienwalde ließ sich deshalb die Premiere nicht entgehen. „Der Kaktus war 1958 gegründet worden und schaffte es, bis zu seiner Auflösung 2002 immer wieder junge Leute auf die Kabarettbühne zu holen“, schwärmte Dorit Schulze.

2003 gründeten Erika und Manfred Schulz in Strausberg das Seniorenbrettl, das sie neun Jahre lang leiteten. Seit 1992 haben sie auch literarisch-musikalische Solo-Programme geschrieben und aufgeführt. Wie viele, können sie heute gar nicht mehr sagen, antwortet Erika Schulz. Das jüngste sollte nicht bis zum Fontane-Jahr 2019, in dem sein Geburtstag zum 200. Mal wiederkehrt, warten: „Wir nehmen einfach seinen 120. Todestag in diesem Jahr zum Anlass, unser Fontane-Programm aufzuführen“, begründet Manfred Schulz und spielt mit dem darauffolgenden Gedicht auf das Alter der Kabarettisten an: „Das wollt’ ich noch erleben“.

Das Publikum kann sich beim Schulz&Schulz-Programm nicht bequem zurücklehnen. Gleich am Anfang wird es zum Mitsingen ermuntert: „Hoch auf dem gelben Wagen“, auch die legendäre Ballade von John Maynard wird im mehr oder weniger stimmgewaltigen Chor aufgesagt. Und ganz aktuell zitiert Manfred Schulz Fontane: „Haltet die Bösen immer voneinander getrennt, die Sicherheit der Welt hängt davon ab.“ (js)