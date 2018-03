Mehr Farbe in die Stadt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Wohnungsgenossenschaft Uckermark beginnt nach Ostern mit der Sanierung ihres Wohnblocks Templiner Straße 40-43. In diesem Jahr wird die Außenhülle vom Dach bis zur Fassadenfarbe erneuert.Damit ist die Sanierung aller Häuser in diesem Wohngebiet abgeschlossen.

In die „bunte Stadt“ kommt bald noch mehr Farbe. Die Wohnungsgenossenschaft Uckermark beginnt nach Ostern mit der Sanierung eines weiteren Wohnblocks in der Templiner Straße, die in den vergangenen Jahren ihr Gesicht komplett verändert hat. Bunt ist hier die Lieblingsfarbe. Die Wohnblöcke, die in den 1960er Jahren von der damaligen Arbeiterwohnungsgenossenschaft Reichsbahn, heute die Wohnungsgenossenschaft Uckermark, gebaut wurden, sind in die Jahre gekommen und wurden nun schrittweise modernisiert und frische Farben in das Wohngebiet gebracht. Mit der Sanierung des letzten Wohnblocks Templiner Straße 40-43 ist dieser Komplex abgeschlossen.

Für die Genossenschaft ist dieses Projekt die größte Investition in diesem Jahr. 551 000 Euro werden dafür insgesamt eingeplant. 2018 erfolgt die Sanierung der Außenhülle. Das Dach inklusive Schornsteinköpfe wird neu gedeckt. Die Balkone erhalten neue Verkleidungen, die Fassade einschließlich Sockel wird erneuert und erhält wie die Nachbarhäuser ein frisches buntes Farbkonzept mit großflächigen uckermärkischen Motiven, die der Künstler Marco Brzozowski entwirft und gestaltet. Das ist inzwischen das Markenzeichen der „bunten Stadt“ der Genossenschaft. 350 000 Euro investiert die Genossenschaft in diesem Jahr. 2019 folgen dann Modernisierungen im Inneren. Die Elektroanlage wird erneuert, die Treppenaufgänge werden malermäßig renoviert, Haustüren und Wechselsprechanlagen ausgetauscht. Dafür sind noch einmal 201 000 Euro eingeplant. Die Genossenschaft arbeitet dabei mit örtlichen Handwerksfirmen zusammen, die schon seit vielen Jahren treue und zuverlässige Partner sind.

Beim traditionellen Handwerkerfrühstück, zu dem der Vorstand, Nadine Celinger und Holger Völz, alle beteiligten Gewerke einlud, wurden Bauablauf und alle Details miteinander abgesprochen, damit es auf der Baustelle ohne gegenseitige Behinderungen läuft. Man kennt sich seit Jahren und ist ein eingespieltes Team, versichert Holger Völz. Mit im Boot sind Malermeister Erhard Kremer, die Metallbaufirma Lück, Dachdeckermeister Manriko Pust, Bauunternehmer Ronny Panzer, Bezirksschornsteinfeger Karsten Scheetz, Bauservice Frank Kullack, die Elektrofirma Andreas Gotza und die Firma FaBa aus Neubrandenburg.

Den Mietern wurde die Baumaßnahme in einer Mieterversammlung vor Ort vorgestellt und auch die damit verbundenen Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen erläutert. Ab 16. April beginnen die Bauarbeiten mit dem Einrüsten des Hauses.

Die Balkone sind während der Sanierung, die voraussichtlich bis Mitte September dauert, nicht benutzbar und auch die Zufahrt bis vor die Haustüren ist gesperrt und nur für Feuerwehr und Rettungsdienst benutzbar.

„Wir müssen wirklich auf die Einhaltung dieser Sicherheitsabsperrungen achten, damit auf der Baustelle kein Unfall passiert. Vom Dach oder Gerüst kann trotz aller Vorsicht auch immer mal ein Stein oder Werkzeug herunterfallen“, bittet Holger Völz die Bewohner um Verständnis.