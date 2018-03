Baustart an Kriegsgräberstätte

Baubesprechung: Mario Smolinski, Geschäftsführer der gleichnamigen Tiefbaufirma, berät sich am Mittwoch bei Schneetreiben mit Planerin Adelheid Schure zu den Arbeiten an der sowjetischen Kriegsgräberstätte an der Berliner Straße. Wegen der Witterung konnten die Arbeiten erst am Montag beginnen. © Foto: Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Arbeiten an der sowjetischen Kriegsgräberstätte an der Berliner Straße in Bad Freienwalde haben am Montag begonnen. 326 510 Euro fließen in die Sanierung der 1983 angelegten und inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Anlage.

Es ist Mittwochmorgen. Mario Smolinski schaut etwas ratlos gen Himmel. Es schneit schon wieder. Die Temperatur liegt gerade einmal bei Null Grad Celsius. „Wir sind auf frostfreies Wetter angewiesen“, sagt Smolinski, Chef des gleichnamigen Bad Freienwalder Tiefbauunternehmens, und fügt hinzu: „Eigentlich wollten wir in vier Wochen bereits fertig sein.“

Doch daraus wird nichts. Die Witterung hat dem Unternehmer, der bei der Vergabe der Bauleistung den Zuschlag der Stadtverordnetenversammlung erhalten hat, und seinen Männern einen dicken Strich durch den abgesteckten Arbeitsplan gemacht. Erst seit Montag dieser Woche sind die Bauarbeiter auf der sowjetischen Kriegsgräberstätte zugange. Die wird umfangreich saniert und ist deshalb gesperrt und nicht zugänglich.

Der sowjetische Ehrenfriedhof wurde 1983 angelegt. Er ersetzte damals einen Obelisk, der 1947 auf dem Bad Freienwalder Marktplatz errichtet und dann abgetragen wurde. Der Friedhof steht als Zeugnis der DDR-Geschichte inzwischen unter Denkmalschutz. Jedes Jahr, am 8. Mai, wird dort mit einer Kranzniederlegung der gefallenen sowjetischen Soldaten des zweiten Weltkriegs gedacht.

Doch inzwischen ist die zirka 3000 Quadratmeter große Anlage in die Jahre gekommen. Zwar konnte das Monument bereits 2015 und die dahinter befindliche Stützwand 2016 saniert werden, doch der Zahn der Zeit der Zeit hat vor allem an den Bodenplatten genagt. Besucher müssen aufpassen, dass sie nicht stolpern. Ein Teil der Platten ist abgesenkt oder gebrochen. Außerdem hat die russische Botschaft den Wunsch geäußert, die Gedenktafeln mit den Namen jener gefallenen Soldaten zu ergänzen, deren Überreste in den vergangenen Jahren gefunden und inzwischen identifiziert werden konnten. Ursprünglich sollte die Maßnahme bereits 2016 realisiert werden. Beschlossen wurde sie von den Stadtverordneten der Stadt Bad Freienwalde aber erst im Herbst vergangenen Jahres. Einstimmig.

Während sich Mario Smolinski und Adelheid Schure vom beauftragten Planungsbüro Schure und Thum am Mittwochmorgen über den aktuellen Bauablauf verständigen, sind drei der Bauarbeiter mit dem Setzen einer Sicherungswand entlang des Hangs beschäftigt. Dafür hieven sie 50 Zentimeter hohe L-Schalen aus Beton in den vorbereiteten Boden. Doch wie weit sie angesichts des widrigen nasskalten Wetters kommen werden, das ist an diesem Morgen noch offen.

Weil die Kriegsgräberstätte unter Denkmalschutz steht, dürfe an der Anlage nichts verändert werden, sagt Adelheid Schure. Sie müsse wieder so hergerichtet werden, wie sie war. Momentan sieht es ein wenig wüst aus zwischen den Ebenen. Erste Granitplatten sind herausgenommen worden. Baufahrzeuge bringen das nötige Material zur Baustelle.

„Wir nehmen die alten Gehwegplatten auf, reinigen diese und setzen sie wieder ein, nachdem der Untergrund neu gestaltet wurde“, erklärt Mario Smolinski die Arbeiten. Zirka 620 Quadratmeter Granitplatten und -steine sind es insgesamt. Wie sehr Wind, Regen, Sonne und Schnee den Steinen zugesetzt haben, sieht man an den Steinen rund um das Monument. „Die haben wir nämlich schon gereinigt“, zeigt Mario Smolinski auf die blanken Steine. Zum Vorschein gekommen ist die eigentliche Farbgebung – granitrot und granitgrau. So werden auch die übrigen nach der Reinigung aussehen. Die Steine, die defekt sind, sollen gegen neue ausgetauscht werden. „Wir beginnen von oben an, die Steine zu verlegen, erst die alten, und dann im unteren Bereich die neuen“, so der Geschäftsführer, in dessen Verantwortung auch die Neugestaltung der Rasenflächen und der Bepflanzung liegt.

Die Grabtafeln, bisher zählt die Anlage 160, sollen erneuert werden. Am Ende werden die Namen von insgesamt 2396 gefallenen sowjetischen Soldaten zu lesen sein, teilt Mario Smolinski weiter mit. Die Gestaltung der Grabtafeln übernimmt die russische Botschaft. Wann er für die Bauarbeiten tatsächlich Vollzug melden kann, das lässt sich momentan noch nicht sagen. „Bei dem Wetter kann ich meine Leute heute wohl wieder nach Hause schicken“, meint Mario Smolinski.