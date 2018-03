Des Bürgermeisters erste Sprechstunde

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Der Ausgang der Wahl habe ihn selbst überrascht, sagt der neue Bürgermeister von Lebus, Peter Heinl, nach seiner Rückkehr aus Köln am Mittwoch. Dort musste der 68-Jährige seine Schwester beerdigen. Deshalb konnte er zur Wahl nicht anwesend sein, bei der ihm acht der elf anwesenden Stadtverordneten das Vertrauen aussprachen.

Zwei Tage vor der Wahl hätten ihn Monika Fritz und „mehrere andere Lebuser“ angerufen und gebeten, erneut als Bürgermeister zu kandidieren, berichtet Heinl. Fritz ist die Vorsitzende der Fraktion Bürgerallianz/CDU/AfD in der Lebuser Stadtverordnetenversammlung und jetzt Heinls Stellvertreterin. Vor seiner Abreise nach Köln habe er seine Bewerbung per Mail ans Amt geschickt, so der Bauingenieur im Ruhestand, der am Mittwoch in der Amtsverwaltung die Wahl offiziell angenommen hat.

Wie die erstaunliche Stimmen-Mehrheit im ersten Wahlgang zustande kam, weiß der neue Bürgermeister bis heute nicht. Nur, dass Monika Fritz’ Fraktionskollege, AfD-Mann Detlev Frye, offensichtlich überrumpelt wurde. Darauf lässt seine Presseinformation nach der Wahl schließen.

In der teilt Frye, den die Lebuser Stadtverordneten im November 2017 noch mehrheitlich zum Übergangs-Bürgermeister wählen wollten, mit: „Ich sehe das Votum für Herrn Heinl sehr kritisch.“ Er könne niemanden ins höchste Ehrenamt der Stadt wählen, den er „gar nicht oder kaum kenne“, so der AfD-Politiker. Er habe Herrn Heinl „vor Jahren nur für wenige Minuten getroffen“, so Frye in seinem Statement.

Kein Wunder, entgegnet Peter Heinl lachend. Denn damals, im Mai 2016, als er sich den Stadtverordneten etwa eine halbe Stunde lang als Bürgermeisterkandidat vorgestellt hatte, sei Frye zu spät gekommen. Dass der AfD-Mann ihm in seiner Presseinformation unterstellt, nicht willens zu sein, die Geschicke der Stadt zu lenken, nimmt Peter Heinl gelassen. Er wolle kein Parteiengezänk, ihm gehe es nur ums Wohl der Stadt und ihrer Bürger. Heute ist der neue Bürgermeister von 9 bis 11 Uhr erstmals zur Sprechstunde in seinem Büro in der Amtsverwaltung zu erreichen.