Einblicke bei Feuerwehr und Polizei

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Drei Austauschschüler aus Poitiers in Frankreich haben den März in Angermünde verbracht. Das EU-Projekt Erasmus Plus, kofinanziert mit französischen Geldern, machte es für sie möglich, ein Praktikum bei der Polizei, der Feuerwehr und im Verwaltungsbereich des Angermünder Bildungswerkes zu absolvieren, um Arbeitsabläufe kennenzulernen.

Die drei jungen Leute gehen auf ein berufsorientierendes Gymnasium. Julien Roux (17 Jahre) und Dorian Travadon (16) sind bei der Feuerwehr und besuchen die Rettungswesen-Klasse. Dorian will Polizist werden, Julian zum Militär. Deshalb schnupperten sie vor allem bei der Polizei und der Feuerwehr. „In Kooperation mit dem Präsidium der Landespolizei, der Polizeidirektion Ost und der Polizeiinspektion Uckermark wurde den Schülern ein anspruchsvolles Programm angeboten, das neben Streifentätigkeiten in Angermünde, Prenzlau und Schwedt auch Einblicke in andere Bereiche der Polizeiarbeit ermöglichte“, berichtet Volkhard Maaß vom ABW, zuständig für diesen Schüleraustausch. Die Praktikanten besuchten unter anderem die Fachschule der Polizei, das Präsidium in Potsdam inklusive Stadtrundfahrt und Landtagsbesuch und waren bei der Autobahnpolizei in Bernau zu Gast. „Höhepunkt waren sicherlich die gemeinsame Streife in Gryfino und der Besuch des deutsch-polnischen Lagezentrums“, meint Volkhard Maaß.

Bei der Angermünder Feuerwehr wurden die beiden Franzosen in die Abläufe eingebunden. Einen Einsatz gab es in dieser Zeit allerdings nicht.

Julien und Dorian, die den Auslandseinsatz als eine große Chance für sich ansehen, fanden manche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Beide lernen Deutsch und wollten hier gleichzeitig die Sprache auffrischen. Ohne Übersetzer sei es für sie aber anfangs schwer gewesen, erzählen sie. Zum Glück ist Luis Bormann aus der 9. Klasse des Einstein-Gymnasiums bei der Angermünder Jugendfeuerwehr. „Französisch ist wie meine zweite Muttersprache“, erzählt er und stellte sich in den beiden letzten Wochen als Übersetzer zur Verfügung.

In Erinnerung werden Julien und Dorian die Gastfreundschaft und der Humor der Deutschen bleiben, sagen sie. Und das, obwohl sie nachmittags und an den Wochenenden meist auf sich allein gestellt waren, weil die Jugendlichen aus dem ABW und dem Internat nach Hause fuhren.