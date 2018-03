Wo einst Marxwalde war

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Mit der Vernissage der Ausstellung „200 Jahre Karl Marx“ hat der Heimatverein Neuhardenberg am Dienstag seine diesjährige Saison eröffnet. Die Ausstellungzeigt neben Portaits des Denkers und Philosophen – darunter eine Kopie von Heinrich Zille – auch Exponate aus der Zeit, in der Neuhardenberg nach Marx benannt war. Von 1949 bis 1990 hieß das Dorf Marxwalde. Die Pressemappe des damaligen Bürgermeisters zu den Arbeiterfestspielen im Bezirk Frankfurt im Jahr 1988 liegt für Museumsgäste in der Alten Schule aus. Auch eine Postkarte, die das Deckengemälde der Kirche St. Veit in Österreich abbildet. Es wurd3e 1871 von Felix Barazetti gemalt und zeigt, neben christlichen Motiven, auch den 1818 in Trier geborenen Karl Marx, der zum Volk spricht. Eine ungewöhnliche Kombination.

Auch eine Ausgabe der Tageszeitung „Neues Deutschland“ vom 27. August 1978 wurde aufgehoben. Die Schlagzeile verkündete damals die Reise Sigmund Jähns ins All. Der von Marx geprägte Leitspruch „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch“, steht über dem Zeitungstitel. „Ich habe heute mal in der Zeitungsauslage geguckt. Das steht da jetzt nicht mehr drüber“, kommentiert Heimatvereinsvorsitzender Dietmar Zimmermann zur Belustigung der Besucher. In seiner Begrüßung bedankte er sich bei allen, die für die Sonderausstellung in ihren Schubladen gesucht und Exponate beigesteuert haben. Auch aus Leipzig und Trier seien einzelne Stücke geliehen worden.

Außer einer bronzenen Marx-Büste auf dem Dorfanger von Fritz Cremer, erinnert die durch den Orst gehende Karl-Marx-Allee an den vollbärtigen Ökonom, der niemals persönlich hier war. Umso spannender ist es, dass der Verein in diesem Jahr mehrmals an Karl Marx erinnern will. Zu seinem 200. Geburtstag, am 5. Mai soll an der Büste feierlich ein Kranz niedergelegt werden, bevor anschließend als Höhepunkt der Feierlichkeiten ein Geschichtsforum stattfindet.

Beinahe wäre der Ort nach jemand anderem benannt worden. Es habe damals mehrere Vorschläge gegeben, berichtet Vereinsmitglied Lothar Banse in seinem Vortrag. „Thälmannsfelde und Engelshagen haben es nicht geschafft“, sagt er. Als 1953 im Osten Deutschlands das erste Marx-Jahr gefeiert wurde, kam es auch zur Umbenennung von Chemnitz in Karl-Marx-Stadt. 30 Jahre später wurde wieder ein Marx-Jahr begangen, damals seien Vertreter aus 111 Ländern in die Republik gereist, sagt Banse. Er erinnert daran, dass es in der DDR ein Recht auf Arbeit gab. Aus der Nachwendezeit hat er eine Ausgabe des „Spiegel“ aufgehoben. Dieser titelte „Die Katastrophe des Kommunismus – Von Marx bis Gorbatschow“. Lothar Banse findet aber, dass man für Zusammenbrüche nicht den Denker Marx selbst verantwortlich machen könne.(jsj)