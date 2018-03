Titelverteidiger nur mit Mühe weiter

Adrian Panzner

Fürstenwalde Pneumant V, Gaselan und der 1. KSV Fürstenwalde 64/90 gaben sich keine Blöße, zogen problemlos ins Halbfinale des Tischtennis-Kreispokals Nord ein. Titelverteidiger Chemie Erkner hingegen hatte in seiner Viertelfinal-Partie einige Mühe.

SG Gaselan Fürstenwalde I – TTC Jacobsdorf I 4:0

Tobias Blodau gab mit seinem 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) gegen Mario Kalisch gleich die Richtung vor. Und Mario Laaser gegen Mathias Mitschker (6, 6, 8) und André Gerhardt gegen Wolfgang Kirmse (7, 8, 8) gaben ebenso wenig einen Satz ab wie Blodau/Gerhardt im Doppel gegen Kalisch/Kirmse (8, 9, 5).

Pneumant Fürstenwalde V – Vorwärts Bad Saarow I 4:0

Von der Papierform her war ein umkämpftes Match zu erwarten, es wurde aber eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Manuel Christoph brachte diese mit einem eindrucksvollen 3:0 (11, 2, 5) gegen Matthias Gast in Front. David Dawidowski hatte gegen Thomas Gärisch etwas mehr Mühe (-6, 10, 11, -9, 7), Ronny Gau stellte gegen Robert Radke (-3, 8, 12, 9) auf 3:0. Im Doppel ließen Dawidowski/Gau gegen Radke/Gast dann nichts mehr anbrennen (8, -9, 6, 4).

Chemie Erkner II – 1. KSV Fürstenwalde I 1:4

Die Randberliner boten dem Rekordpokalsieger einen großen Kampf, konnten das Ausscheiden aber nicht verhindern. Dietmar Trenn war gegen René Puhlmann (-1, -4, -5) ebenso chancenlos wie Jörn Gade gegen Olaf Plocke (-2, -7, -8). Ralf Tesch sorgte dank eines hart erkämpften 3:2 (4, 9, -9, -7, 9) gegen Torsten Prautsch für den Anschluss, aber die Gäste gewannen sowohl das Doppel als auch durch Plocke gegen Trenn das entscheidende Einzel (5, 6, 7).

Chemie Erkner I – SG Rauen I 4:3

Der Gastgeber und Pokalsieger sah sich nach dem 0:3 (-2, -6, -11) von Maurice Gaertner gegen Boguslaw Kubicki und dem 1:3 (-8, -5, 7, -4) von Felix Schindler gegen Friedemann Schmidt unvermittelt mit 0:2 in Rückstand. Patrik Thelen fegte, davon unbeeindruckt, Norbert Grösch mit 3:0 (10, 8, 4) vom Tisch. Aber das Doppel Schmidt/Kubicki schien die Rauener gegen Schindler/Thelen auf die Siegerstraße zu bringen (6, 6, 8). Nun war guter Rat teuer bei den Erkneranern, die auf "Alles oder Nichts umstellten. Gaertner rang Schmidt in vier Sätzen nieder (-11, 8, 4, 8), Thelen hatte beim 3:2 gegen Kubicki nach zweimaligem Satzrückstand am Ende auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite (-7, 5, -11, 8, 7), und schließlich ging auch Schindler mit Grösch über die volle Distanz, behielt die Nerven (8, -8, 8, -9, 2) – und bescherte den Randberlinern tatsächlich noch den erneuten Halbfinaleinzug.(apa)