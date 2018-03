Starker Auftritt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit einem großartigen Auftritt im zweiten Rückrunden-Spiel haben die B-Junioren des FC Schwedt (5.) in den Brandenburgliga den drittplatzierten SV Falkensee-Finkenkrug mit 4:0 besiegt. Das Hinspiel ging seinerzeit mit 0:5 verloren. Vor Wochenfrist waren die Oderstädter schon beim Tabellenzweiten erfolgreich.

„Mich hat am meisten gefreut, dass wir nach dem Pausen-2:0 sehr konzentriert weitergespielt haben und fast nichts vom Gegner mehr zuließen. Ein Extralob bekommt heute Ole Löffler für seine bärenstarke Vorstellung.“ Im obligatorischen Spielerkreis nach dem Abpfiff fand Coach Uwe Zenk verdient lobende Worte für seine 15 eingesetzten Jungs, die richtig abgezockte 80 Minuten geboten hatten und sich mal so richtig für die Hinspiel-Klatsche revanchierten.

Dabei lief noch nicht einmal alles glatt: Zunächst gab es wenig Chancen, ein Gäste-Schuss von Behnam Deylamipour touchierte den Querbalken (10.). Als FCS-Goalgetter Christian Staatz, halbwegs von einer Grippe erholt, nach Foul an Lukas Drews einen Elfmeter schwach verschoss (24.), zeigten sich die Oderstädter keineswegs geschockt. Die zu diesem Zeitpunkt bereits verdiente Führung war nur aufgeschoben: Nach einer halben Stunde nahm Daniel Weißer eine Flanke im Strafraum gekonnt herunter und vollendete genau in den Dreiangel (1:0/30.). Auf der Gegenseite lag das Leder drei Minuten später ebenfalls im Netz, aber Referee Paul Petermann pfiff zurecht ein Foul an Schwedts Keeper Szymon Pajak ab.

Als beide Teams schon fast auf dem Weg in die Kabinen waren, eroberte Staatz einen Ball im Mittelfeld und zog trocken aus etwa 20 Metern ab – gegen den Flachschuss war Gäste-Torwart Nicolas Nessel machtlos (2:0/40.).

Natürlich rannte Falkensee-Finkenkrug nach Wiederanpfiff an, wollte sich mit der Niederlage nicht abfinden und traf auch gleich mal den Außenpfosten. Auf der Gegenseite traute sich Weißer nicht den Volley-Abschluss und ermöglichte dem Gegner einen schnellen Konter – weil Antonio Reinhardt den Ball um Zentimeter am Gehäuse vorbeischob, waren diese beiden Schlüsselszenen glimpflich für die Platzherren ausgegangen.

Und sie konnten zu einem beeindruckenden Endspurt ansetzen. Eine Staatz-Flanke von der Eckfahne senkte sich gefährlich Richtung Torlatte, Nessel wehrte unglücklich ab und Drews köpfte zum 3:0 ein (56.). Auch wenn die Oderstädter danach in der Defensive noch zweimal etwas Glück hatten, brannte insgesamt nichts mehr an. Markus Heise bereitete mit einem schönen Solo noch das 4:0 für den eingewechselten Michal Przybylski vor (76.).

Am Montag stehen sich beide Teams an gleicher Stelle im Cup-Viertelfinale gegenüber. Die Karten sind dann neu gemischt.

FC Schwedt: Szymon Pajak, Robin Kluth, Toni Brischa, Ole Löffler, Lukas Drews (71. Maxim Kath), Felix Seidel (78. Marlon Döbler), Daniel Weißer (79. Marc-Philipp Prillwitz), Christian Staatz, Rafal Blaz (65. Michal Przybylski), Hannes Wolff, Markus Heise