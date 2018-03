Sportlerzahl in Barnim steigt

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Proppenvoll war der Hörsaal des Barnim-Gymnasiums zur Mitgliederversammlung des Barnimer Kreissportbundes. 106 Vertreter der geladenen 200 Vereine in etwa 60 Sportarten des Landkreises waren erschienen. Dazu kamen Delegierte aus drei Fachverbänden und 40 Gäste. Nach Grußworten unter anderem von Landtagspäsidentin Britta Stark und Sportministerin Britta Ernst, bekundeten auch die fünf Barnimer Landratskandidaten ihre Verbundenheit zum Sport und ihre Hochachtung zum damit verknüpften Ehrenamt.

21 Seiten Rechenschaftsbericht sind Beweis für ein aktives Jahr 2017, stellte der Vorsitzende des KSB Ronald Kühn fest. Die Mitgliederzahl steigt stetig, erwähnte er erfreut. So waren Ende letzten Jahres 23 284 Mitglieder in den Vereinen des Landkreises aktiv. Aber in der Altersklasse bis sechs Jahre sei ein Rückgang von vier Prozent zu verzeichnen. Ob dies Grund zur Sorge sei oder eine temporäre Erscheinung, ließ Kühn offen.

Einen Etat von etwa 650 000 Euro hatte der Kreissportbund im letzten Jahr. Der größte Teil der finanziellen Zuwendungen an die Vereine lief über den KSB. So seien rund 370 000 Euro Fördergelder des Landkreises direkt an die Vereine verteilt worden. In diesem Jahr sollen dann sämtliche Sportförderungen des Landkreises über den Tisch des KSB gehen. Knapp 200 000 Euro waren für die Personalkosten der 5,5 Stellen der Geschäftsstelle, Aufwandsentschädigungen sowie für die Honorarkräfte vorgesehen. Was dann noch übrig blieb, wurde in die verschiedenen Veranstaltungen gesteckt.

Nicht alle gestellten Aufgaben wurden erfüllt, führte Kühn weiter aus. So sei man mit der Digitalisierung der Verwaltung gerade in der Zusammenarbeit mit den Vereinen nicht weitergekommen. Dies sei aber außerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches der fehlenden technischen Infrastruktur geschuldet. Zukünftig hofft man, dass die Kreisverwaltung ausreichend Serverkapazitäten bereitstellen kann.

Ein Thema war auch die neue Datenschutzverordnung, die den Vereinen einen erhöhten verwaltungstechnischen Aufwand abverlangt. Zu diesem und weiteren Themen folgten Erläuterungen und Nachfragen. (dl)