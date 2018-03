Frühjahrsputz bei Preussen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde (MOZ) Frühlingsputz ist angesagt und Preussen Eberswalde reihte sich in die Reihe der fleißigen Helfer in der Stadt mit ein. Wer vom Verein Zeit hatte, kam ins Stadion und half tatkräftig mit, aufzuräumen, sauber zu machen und an einigen Stellen handwerkliche Herausforderungen zu bewältigen. Mit von der Partie waren auch einige Preussen-Anhänger vom deutsch-ungarischen Freundeskreis.

Gemeinsam konnte vieles verschönert oder neu geschaffen werden. So wurde eine Schmutzecke in Höhe der Geschäftsstelle, die bei Regen schnell verschlammte, mit Schüttgut aufgefüllt und verfestigt. Zudem wurden die großen Träger für die neue Zuschauer-Überdachung am Rasenplatz B gestrichen. Bald werden die Zuschauer bei den Nachwuchsspielen und bei der Zweiten bei Regen auch geschützt das Spielgeschehen verfolgen können.

Eine weitere bauliche Herausforderung wurde am neuen Kunstrasenplatz bestens gelöst. Ehrenmitglied Peter Stock, immerhin schon stolze 73 Jahre, zeigte dabei sein Können beim Bodenplatten Verlegen für die Überdachungen in der Coachingzone des Kunstrasenplatzes. Jetzt können die offenen Unterstände bald aufgestellt werden.

Nach dem dreistündigen Frühjahrsputz rundete ein gemeinsamer Imbiss aller Teilnehmer den erfolgreichen Einsatz beim Frühjahrsputz ab.