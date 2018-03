Felix Ledwig läuft auf Rang 6

Hagen Bernard

Grünheide (MOZ) Beim 4. Störitzseelauf hat es für die Starter aus der Eisenhüttenstädter Region einige vordere Platzierungen gegeben.

Im Zehn-Kilometer-Wettbewerb, der für die über die beiden Landesverbände gemeldeten Athleten gleichzeitig die Landesmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf war, belegt der für den LAC Olympia 88 Berlin startende Eisenhüttenstädter Felix Ledwig in der Gesamtwertung mit 32:48 Minuten den sechsten Rang. Im zweiten Teil des Laufes hatte er einige Sekunden eingebüßt. In der Klasse M20 verpasste er als Vierter um eine gute Minute die Medaille.

Genau 35 Minuten benötigte der für den MSV Tripoint Frankfurt startende Thomas Gogolin. Damit setzte er sich in der Klasse M40 durch. Da er jedoch für die Meisterschaft nicht gemeldet war, kam er auch nicht in diese Wertung. Das aber erfolgte bei Marius Ziems (BSG Stahl), der mit 35:42 Minuten in der Gesamtwertung den 22. Platz belegte. In der Meisterschaftswertung jedoch wurde er in der Klasse U20 Zweiter und damit Vizemeister. Ziems hatte die erste Fünf-Kilometer-Runde nach 17:50 Minuten passiert. „In der zweiten Runde zogen einige Athleten das Tempo an, da konnte ich nicht mehr mitgehen. Zum Schluss konnte ich mich aber noch steigern“, sagte der Auszubildende am Eisenhüttenstädter Oberstufenzentrum zu seinem recht gleichmäßig bestrittenen Wettbewerb. Im vergangenen Jahr hatte sich der 18-Jährige noch mit dem vierten Rang in dieser Altersklasse zufrieden geben müssen.

Sehr gleichmäßig hatte auch Torsten Ledwig als Zweiter in der Altersklasse M50 (38:05/19:00) sein Rennen gestaltet. „Es lief heute sehr gut, ich bin zufrieden“, erklärte der Eisenhüttenstädter. Ebenfalls eine ansprechende Leistung gelang Andreas Müller (LG Rosenhügel) als Sechster der M55 in 40:32 Minuten. Die Beiden hatten ebenfalls nicht für die Landesmeisterschaft gemeldet. Eine weitere vordere Platzierung gelang Dieter Sasse (Schlaubetalmarathonverein) als Dritter der M70 (47:51).

Angesichts der guten Besetzung wegen der Titelkämpfe platzierte sich keine Eisenhüttenstädterin unter den besten Drei. Das gelang zwei Frankfurterinnen. Sigrid Krüger setzte sich in ansprechenden 59:24 Minuten in der Altersklasse W65 durch, Katja Schneider belegte in 1:08:42 Stunden in der Klasse W30 den vierten Rang. Podestränge erreichten auch Athleten aus der Region im Fünf-Kilometer-Wettbewerb. In ihren Altersklassen setzten sich Werner Scholz (1. M75/35:46/Rennsteiglaufverein) und Beate Bernard (1. U16/25:10/LC Cottbus) durch, Klaus-Stefan Krüger (MSV Tripoint) wurde in 28:43 Minuten Zweiter der M65.

Nur um neun Sekunden einen Pokal verpasste die Frankfurterin Melina Renneberg im gut besetzten Vier-Kilometer-Wettbewerb als Gesamtzweite in 17:56 Minuten. Die Rathenowerin Emily Quast war vor einen Tick schneller als die gertenschlanke ESV-Schwimmerin. Spätestens jedoch zur Auswertung der Oder-Spree-Cup-Serie will die Elfjährige einen Pokal erhalten. Vor einem Jahr hatte sie beim Frankfurter Oderpokallauf als Siegerin zum ersten Mal einen Oder-Spree-Cup-Wettbewerb bestritten.