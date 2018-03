Formkurve zeigt nach oben

Roland Hanke / Roman Hawlitzky

Grünheide (MOZ) Die Handball-Frauen des Grünheider SV haben in der Verbandsliga Nord einen überraschend klaren Heimsieg gelandet. Sie setzten sich gegen den Templiner SV Lok in der heimischen Löcknitzhalle deutlich mit 34:21 (16:8) durch.

"Die Formkurve unserer Damen zeigt eindeutig nach oben in den letzten Wochen. Davon konnte sich auch schon der HSC Potsdam ein Bild machen", sagt GSV-Trainer Roman Hawlitzky. Der Tabellenzweite konnte beim 21:20 in Grünheide zwar beide Punkte entführen, aber die Gastgeberinnen zeigten da bereits eine ansprechende Leistung.

Entsprechend motiviert gingen die achtplatzierten GSV-Frauen gegen das einen Rang vor ihnen liegende Team aus Templin ins Spiel. Vor allem eine entfesselt aufspielende Christin Boenig machte von Anfang an deutlich, dass die Punkte in Grünheide bleiben sollen. Nach 13Minuten stand es 8:4 für den Grünheider SV - und Christin Boenig hatte bereits siebenmal getroffen. "Aber auch ihre Mannschaftskameradinnen waren sehr gut aufgelegt. Über eine stabile Abwehr mit einer guten Torfrau Maria Walaszewski konnten wir uns bis zur Pause immer weiter absetzen", erklärt Hawlitzky.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte der GSV gleich nach (19:8/36.) Templin schwächte sich zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Juliane Markwardt. Die Zuschauer bekamen von den Grünheider Damen noch einige schöne Spielzüge zu sehen. Über die Stationen 23:12 (43.) und 28:16 (51.) wurde ein souveräner Erfolg herausgeworfen.

Jetzt haben die Grünheider Frauen noch zwei Saisonspiele zu bestreiten. Am 14.April, 16Uhr, steigt das letzte Heimspiel gegen Falkensee II und am 22.April, 14 Uhr, das letzte Auswärtsspiel in Wildau. "Wenn es unseren Frauen gelingt, ihre gute Form in beiden Spielen abzurufen, sollten auch hier Punkte möglich sein", sagt der GSV-Trainer. (RH, haw)