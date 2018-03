„Schmetterling mit Bienenstich“

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weitgehend unbemerkt von der hiesigen Öffentlichkeit ist Karl-Heinz Krüger „rückfällig“ geworden. Der 64-Jährige ist wieder Trainer und hat einen neuen Schützling: Jürgen Doberstein. Der ist Box-Profi und lebt mit der Familie im saarländischen Kleinblittersdorf.

Aufeinander aufmerksam wurde man schon vor zwei Jahren, als man sich eher zufällig über den Weg in der Boxhalle am Frankfurter Olympiastützpunkt lief. Pensionär Krüger war wieder mal „rein privat und interessehalber“ als Beobachter da, gab den Amateuren hier und da Tipps. Und war bald begeistert vom Boxstil des Supermittelgewichtlers, der sich unter Coach Artur Grigorjan auf einen Wettkampf vorbereitete. „Ein Ästhet im Ring“, urteilt der Fachmann noch heute. „Der ist beweglich wie ein Schmetterling, immer weg vom Gegner.“ Das erinnerte ihn an die gute alte Frankfurter Boxschule unter Manfred Wolke. Krügers damalige Kritik: „Jürgen setzt nur Stiche wie eine Biene, ist nicht angriffslustig, aggressiv genug. Da müssen Strukturen rein, um den Kampf vom Kopf her besser zu steuern. Da muss er selbst unter Druck die Kontrolle behalten.“

Krüger ist Experte durch und durch. Zwischen 1977 und 1981 hatte der gelernte Betriebsschlosser, Heimerzieher und Trainer selbst fünf Medaillen bei Olympia, WM und EM gewonnen. Im Halbwelter- und Weltergewicht war der ASK-Boxer ein fleißiger, ein unerbittlicher Kämpfer, ein „Wühler“. Als Coach der Bundeswehr-Sportfördergruppe führte er unter anderem Falk Huste und Dirk Eigenbrodt zur internationalen Spitze, betreute nach der politischen Wende mit dem Wechsel von Manfred Wolke und Henry Maske zu den Profis auch Weltmeister und Olympiasieger Torsten May sowie den Olympia- und WM-Dritten Sebastian Köber. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden als Stabsfeldwebel der Bundeswehr Ende 2008 wollte der gebürtige Templiner eigentlich mit dem Boxen nichts mehr zu tun haben – zumindest nichts mit dem der Amateure, die jetzt olympische Elite heißt. „Das Bewertungssystem ist ungerecht, krank, das ist nicht mehr mein Boxen“, sagte er damals wie heute beim Schielen auf die offene Monitor-Wertung der Punktrichter.

Einen Berufsboxer hatte er schon 2010 betreut: Adam Forsythe. Der Australier war sein „Schützling auf Zeit“. Den Cruisergewichtler hatte Krüger als dreifacher Familienvater erst hier bei Lehrgängen und dann näher auf dem fünften Kontinent kennengelernt. Dort zog und zieht es ihn mit Ehefrau Renate immer öfter und länger hin aus triftigem Grund: Da hat Tochter Nadine ihr privates und berufliches Glück gefunden, hat die Eltern mit Finn und Lale zu Großeltern gemacht.

Nun also Jürgen Doberstein. „Das ist ein interessanter, ein außergewöhnlicher Typ, ich bin begeistert“, urteilt Krüger fast euphorisch über den gebürtigen Kasachen, der 1998 mit den Eltern nach Deutschland kam. Und: „In dem Jungen steckt viel Potenzial, ich will ihm helfen.“ In der Fernbeziehung nach Kleinblittersdorf unmittelbar an der Grenze zu Frankreich sind Telefonate und Hausaufgaben für seinen 29-jährigen Schützling nicht an der Tagesordnung. „Der ist Profi genug, kennt Disziplin, muss schließlich seine Familie mit Ehefrau Nadja und zwei Kleinkindern ernähren“, weiß der Frankfurter. „Da muss ich nicht ständig kontrollieren, er will sich ja nicht selbst betrügen.“ Neben dem eigenen täglichen Training ist der Boxer zugleich Personalcoach für Radrennfahrer, Fußballer und eine Kindergruppe, kümmert sich um Sponsoren und das ganze Drumherum. „Das muss man alles selbst organisieren, da ist immer Action“, schätzt er selbst ein. „Sechs Wochen vor einem Kampf aber übe ich konsequent, intensiv, ehrgeizig.“

Doberstein verschwendet heute keine großen Gedanken mehr an seine erste Zeit an der Oder. Assistent Rudi Fink hatte ihn im ersten Profijahr 2008 vom Boxring Eintracht Berlin, bekannt auch durch das Projekt „Boxen gegen Gewalt“ mit einer Filiale in Frankfurt, ins Wolke-Gym gelotst. Trouble mit Promoter Wilfried Sauerland und das Trainer-Zerwürfnis beendeten bald das kurze Gastspiel des damals 19-jährigen Talents.

27 Kämpfe hat der 1,87 Meter große Athlet seither absolviert: 23 Siege – 3 Niederlagen – 1 Unentschieden. Obwohl Coach und Promoter in zehn Jahren oft wechselten und im Vorjahr ein schwerer Fahrradunfall ein längeres Stoppzeichen setzte – den Optimismus haben Boxer und Neu-Trainer nicht verloren: Wir wollen Weltmeister werden, verkünden sie und sehen sich auf gutem Wege. Ein Höhepunkt war der Punkterfolg gegen den Argentinier Ruben Eduardo Acosta 2015 in Saarbrücken um den WBA-Interconti-Titel im Supermittelgewicht. Sieben Monate später allerdings musste Doberstein den Gürtel nach spektakulärem Kampf gegen Robin Krasniqi wieder abgeben.

„Da lief vieles nicht optimal im Umfeld, aber das ist abgehakt“, so der Boxer im Rückblick. Er denkt vielmehr an heute und morgen, an seine Weiterentwicklung mit Krüger. „Von ihm habe ich viel Neues gelernt“, lobt er. Bei seinen jüngsten zwei Duellen in Kaiserslautern und in Merida/Mexiko hatte er den Neu-Coach direkt an seiner Seite – und gewann. Nun hoffen beide, dass Promoter Andy Perez in Fort Lauterdale grünes Licht gibt für einen Kampf in den USA. „Da sind die größten Kämpfe, da macht man sich einen Namen, und da ist auch große Showtime“, weiß der Faustkämpfer. Als lustiger Mensch zitiert er gern einmal: „Nichts fürchtet der Teufel mehr als einen fröhlichen Menschen.“ Hin und wieder leistet sich Doberstein auch einen Auftritt mit Dobermann-Maske als Sinnbild für mutige Unerschrockenheit. „Aber im Ring-Duell ist Schluss mit lustig“, betont er.

Der Limitwechsel vom Supermittel- ins vier Kilo leichtere Mittelgewicht könnte neue Stärke bringen. „Ich hatte schon immer Probleme, annähernd die 76 Kilogramm auf die Waage zu bringen, war stets leichter“, stellt Doberstein klar. Und wehrt sich indirekt gegen den Verdacht, er wolle den Supermittelgewichts-Größen in Deutschland wie Tyron Zeuge, Vincent Feigenbutz, Jürgen Brähmer oder Artur Abraham aus dem Wege gehen. „Egal, wer kommt, es wird geboxt“, sagt er. Und gibt zu: „Früher habe ich mich auf‘s Talent verlassen, von der Situation gelebt. Das war falsch, das reichte nicht. Das musste ich ändern, ein Konzept, eine Strategie haben.“ Die Ernährung hatte er nach dem schweren Unfall auch umgestellt. „Jetzt fühle ich mich noch schneller, beweglicher.“ Und flachst auch noch: „Ich habe eben zehn Jahre in der falschen Gewichtsklasse gekämpft.“ Krüger steht seinem Schützling ausdrücklich zur Seite. „Vorher hatte Jürgen einige Probleme mit athletischen Typen, jetzt ist mehr Physis drin. Bei seiner Größe hat er gute Reichweite und auch Reflexe, wir rechnen mit Qualitätszuwachs.“

Kürzlich hatte sich Jürgen Doberstein um 3 Uhr morgens mit Nadja auf die 800-Kilometer-Tour von Kleinblittersdorf nach Frankfurt gemacht. Trauriger Anlass war die Beerdigung von Karl-Heinz Krügers jüngerem Bruder Hartmut (56). Auch Manfred Wolke und Henry Maske erwiesen dem einstigen DDR-Meister die letzte Ehre. „Ein sympathischer Mensch, bewundernswert seine fröhliche Stimme, seine optimistische Art trotz schwerer Krankheit“, sagte der Weitgereiste.